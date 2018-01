Vacinas acabam e Prefeitura de Suzano pede mais 30 mil doses ao Estado

A Prefeitura de Suzano anunciou nesta sexta-feira (19) o término das vacinas de febre amarela. Mais 30 mil doses foram solicitadas à Secretaria de Saúde do Estado. Até sexta, a cidade estava realizando a vacinação apenas nas áreas de risco nos postos de saúde de Palmeiras e Rio Acima. O término das doses da 1ª fase da imunização estava prevista para segunda-feira (22). Foi priorizada a imunização dos moradores que residem próximo ao Cinturão Vede da cidade. Com isso, apenas 14 das 22 UBS vacinaram nesta sexta-feira (19).

Dessas 14 unidades, sete estão localizadas em Palmeira e sete no Rio Acima. Na manhã de ontem, o DS foi até os postos para verificar a situação. A UBS do Jardim Ikeda, em Palmeiras, estava com fila e grande fluxo de pessoas na estrada do posto. No local, 200 senhas foram distribuídas; moradores estavam aguardando desde as 4 da manhã. "A fila estava bem maior quando eu cheguei, às 7 horas. A maioria pegou a senha e foi embora, vão voltar mais à tarde", conta o supervisor de produção, Valdeir Bueno, de 45 anos. Ele estava com uma das últimas senhas distribuídas.

Já a dona de casa Marta Murotonani, de 48 anos, levou cadeiras para aguardar na fila. "Não dá pra ficar em pé na fila desde manhã cedo. Já que tenho que ficar esperando, pelo menos estarei sentada", conta.

Na ocasião, uma van estava estacionada em frente ao posto. O motorista, que preferiu não se identificar, disse que duas famílias alugaram o veículo para não ficar aguardando na fila. "Nós viemos do Jardim Leblon e estamos aqui desde as 6 horas da manhã. Duas famílias se juntaram e vieram se vacinar", conta. Ao todo, 6 pessoas esperavam pela vacina, incluindo crianças que estavam aguardando dentro da van.

Na UBS Central de Palmeiras, cerca de 500 pessoas aguardavam na fila para se imunizar. Até as 11 horas, mais de 600 senhas já haviam sido distribuídas, a previsão de senhas era de 700 a 800. Para se vacinar no local, era preciso estar com comprovante de endereço, além do RG e da carteira de vacinação. Os que apareciam sem o comprovante, não recebiam senha. A falta de fila preferencial e a demora no atendimento incomodou os moradores. "Eu e minha esposa estamos desde as 7 horas na fila, que foi quando começaram a distribuir as senhas, mas o atendimento só começou às 9 horas. O posto abre as 7 horas", conta o aposentado Carlos Bueno Santos, de 58 anos. A esposa reclama da demora e dos poucos funcionários na unidade. "São poucos funcionários para atender todas essas pessoas, já estamos há 4 horas na fila.

Poderiam colocar pelo menos umas três enfermeiros para vacinar", conta Benta Barbosa Santos, de 61 anos.

Na UBS Boa Vista, no bairro Dona Benta, mil senhas foram entregues a população. Na unidade, também era preciso levar o comprovante de residência. A fila estava extensa, mais de acordo com a população, estava 'andando' rápido. A auxiliar de limpeza Jaciara Silva, de 33 anos aproveitou o dia de folga no trabalho para tomar a vacina. "Mesmo eu perdendo quase o dia todo na fila, preferi vir para me imunizar logo. Estou desde as 7 horas aqui e acho interessante o posto estar pedindo comprovante de endereço, dessa forma, não tira a vacinação do pessoal que mora aqui".

Até quinta-feira, Suzano havia vacinado mais de 100 mil pessoas.