Vagas de estacionamento da Zona Azul no Centro de Suzano caem 8%

O número de vagas da Zona Azul no Centro de Suzano caiu 8,95%. Em maio deste ano havia 1.854 vagas. Atualmente, de acordo com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, são 1.688 vagas. Contudo, não foi informado o motivo da redução de vagas. Além disso, o serviço conta com 27 monitores, sete a mais em relação ao quinto mês do ano.

Conforme publicado pelo DS em maio, o movimento foi considerado “tranquilo” pela Prefeitura de Suzano no primeiro dia após o retorno da Zona Azul na cidade. Na época, 20 monitores voltaram a trabalhar nas ruas da região central, mesmo com a pandemia. No total, eram 1.854 vagas.

Hoje, de acordo com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, são 1.688 vagas de estacionamento controlado, sendo 100 vagas destinadas a idosos e 72 vagas a deficientes. Além disso, o serviço conta com 27 monitores.

E o movimento nas vagas da Zona Azul no Centro de Suzano continua tranquilo durante a semana. No entanto, motoristas reclamam que no fim de semana a situação é oposta.

O auxiliar técnico de educação Matias Ribeiro comentou que usa frequentemente as vagas, mas que aos finais de semana é difícil conseguir lugar. “Sempre venho de carro para o Centro para resolver alguma necessidade. Mas é rápido. Não pago o talão. No entanto, no fim de semana é cheio e é difícil encontrar vagas. Seria mais viável se as pessoas pudessem vir a pé. Só em caso extremo vir de carro”, frisou.

O motorista José Lopes da Costa também costuma a usar as vagas da Zona Azul. Contudo, reclama que precisa se virar com o troco. “Uso bastante as vagas de idosos. Quando não trago o documento comprovando coloco numa vaga comum. O único problema é que na hora de pagar, os azulzinhos não tem troco e eles falam que nós devemos trazer o dinheiro já trocado. Um absurdo”.

Por outro lado, o consultor da área imobiliária rural, Carlos Fernando Telles disse que têm vagas sobrando e lugares que não deveriam ter espaço para vagas de Zona Azul. “Penso que ruas, há um raio de 600 metros do Centro, deveriam ser liberadas dessa cobrança das vagas. Além disso, vale destacar que a Zona Azul não pode multar. Apenas um guarda de trânsito. Então não compro ticket porque caso notifiquem ai preciso comprar o talão”, completou.

Funcionamento

De segunda a sexta-feira, o horário de funcionamento do estacionamento rotativo é das 9 às 18h30. Já aos sábados é das 9 às 13 horas.