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Jornal Diário de Suzano - 17/03/2026
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Cidades

Van da Boa Energia chega a Suzano com troca gratuita de lâmpadas e atendimento à população

Ação da EDP contempla moradores do bairro Cidade Miguel Badra

17 março 2026 - 15h33Por De Suzano
Van da Boa Energia chega a Suzano com troca gratuita de lâmpadas e atendimento à populaçãoVan da Boa Energia chega a Suzano com troca gratuita de lâmpadas e atendimento à população - (Foto: Divulgação)

A Van da Boa Energia, unidade móvel da EDP, distribuidora de energia elétrica em Suzano, estará no bairro Cidade Miguel Badra entre os dias 16 e 20 de março, oferecendo gratuitamente serviços voltados à economia de energia e ao atendimento aos clientes.

O atendimento ocorre das 9h às 16h, na rua Vinte e Dois, número 69. A ação inclui a troca de lâmpadas convencionais por modelos de LED, além de orientações sobre benefícios sociais e serviços comerciais da concessionária.

Os clientes também podem atualizar dados cadastrais, negociar eventuais débitos com condições diferenciadas e obter informações sobre benefícios na conta de luz, como a Tarifa Social de Energia e o Desconto Social.

Para realizar a troca das lâmpadas, o cliente deve apresentar a última conta de energia paga, um documento de identidade com CPF e entregar as lâmpadas antigas. Cada consumidor pode substituir até 10 unidades. A iniciativa busca estimular práticas de consumo consciente e contribuir para a redução do desperdício de energia.

A Tarifa Social de Energia Elétrica é voltada a famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O benefício garante desconto na conta de luz para consumidores com renda familiar mensal de até meio salário-mínimo por pessoa que vive na residência, com isenção de cobrança no consumo mensal de até 80 kWh.

Já o Desconto Social atende famílias inscritas no CadÚnico com renda familiar entre meio e um salário-mínimo por pessoa. Nesse caso, o cliente recebe desconto no consumo mensal de até 120 kWh por meio da isenção da cobrança da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).

Balanço

Em 2025, a Van da Boa Energia registrou, na região do Alto Tietê, 2.660 atendimentos, 218 cadastros na Tarifa Social e substituição de 802 lâmpadas.

A ação integra o Programa de Eficiência Energética da EDP, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e reforça o compromisso da companhia com a orientação dos clientes e a redução do consumo e dos impactos ambientais. Mais informações estão disponíveis em www.edp.com.br/tarifa-e-desconto-social/.

SERVIÇO

Bairro: Cidade Miguel Badra

Local: Rua Vinte e Dois, 69

Data: 16 a 20 de março

Horário: 9h às 16h

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