Van do Cidadania Itinerante oferece serviços gratuitos em Suzano neste sábado

O município de Suzano recebe, neste sábado (29/4), serviços gratuitos da Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), por meio da van do projeto Cidadania Itinerante. A unidade móvel atenderá na Av. Sen. Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador, das 9h às 15h, durante a ExpoSuzano.

Durante a ação, serão entregues ao público de 150 a 200 senhas por dia até uma hora antes do fim do atendimento. A iniciativa busca expandir a atuação das coordenações, programas e serviços da SJC em todo o Estado de São Paulo. Desde junho de 2022, o projeto Cidadania Itinerante esteve em 114 municípios, com mais 59 mil serviços solicitados.

Serão oferecidos para a população: agendamento para 2.ª via do RG, emissão de 2.ª via das certidões de nascimento, casamento e óbito, CPF, contas de consumo (água e luz) e atestado de antecedentes criminais; solicitação de 2.ª via da CNH e da carteira de trabalho digital; entrada no seguro-desemprego; elaboração de currículo; recebimento de denúncias e encaminhamento para coordenações, programas e ouvidoria da SJC.