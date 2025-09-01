Vans deixam de parar em ponto e passageiros idosos reclamam

A Prefeitura de Suzano fez um apelo para que motoristas de vans respeitem o direito dos idosos ao transporte. Só neste ano, o DS recebeu três relatos de pessoas que não conseguiram embarcar porque os veículos se recusaram a parar.

Um dos idosos contou que a mesma van deixou de parar para ele três vezes. “Eles dizem que tem muitas pessoas, não param para que a gente suba e passam reto. Isso já aconteceu comigo e com muitos outros ali por onde eu moro. Preciso pegar as vans porque os ônibus não vão até onde eu preciso ir, então é muito difícil”, lamentou.

De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, situações como essa devem ser denunciadas com o máximo de informações possíveis, como nome da linha, número do veículo, endereço, data e horário.

As denúncias podem ser feitas pelos canais oficiais da Prefeitura: Ouvidoria Municipal (0800-774-2007, 156 e ouvidoria@suzano.sp.gov.br) ou pelo telefone da administração (11) 4746-1166. A partir das informações registradas, a secretaria pode apurar a ocorrência e tomar as medidas cabíveis. No caso citado, os dados fornecidos já foram encaminhados à pasta.

A Prefeitura também destacou que dispõe de fiscais nas ruas para verificar o cumprimento do serviço e reforçou que garantir o acesso dos idosos ao transporte público é um direito legal, além de uma questão de dignidade e inclusão social.

O DS tentou contato com a Cooper Suzan, na tarde de ontem, mas não recebeu retorno até o fechamento desta edição.