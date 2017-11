Veículos com placa final 9 devem fazer licenciamento

Os proprietários de veículos de Suzano com placa final 9 já podem fazer o licenciamento. Os donos de caminhões com final de placa 6, 7 e 8 precisam regularizar o documento. O prazo máximo para os proprietários regularizarem o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) é até 30 de novembro.

Quem perder o prazo está sujeito a receber multa a partir de 1º de dezembro, até que a documentação seja atualizada. Em 2017, o licenciamento de qualquer tipo de veículo custa R$ 85,24. Para receber o documento em casa, o cidadão paga R$ 11 a mais pela postagem dos Correios. No total, é preciso desembolsar R$ 96,24 para regularizar o veículo e rodar tranquilamente.

Independentemente do ano de fabricação, todo veículo precisa ser licenciado anualmente para poder circular nas vias públicas, uma exigência da legislação federal de trânsito.

Não é necessário ir às unidades do Detran.SP ou imprimir boleto para pagar o licenciamento. Basta informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) ao caixa bancário ou selecionar essa opção nos terminais eletrônicos das agências bancárias ou no internet banking.

Ao pagar o custo de envio pelos Correios junto à taxa de licenciamento, o documento é emitido automaticamente e a entrega é realizada em até sete dias úteis no endereço de registro do veículo.