Veículos de transporte escolar começam a passar por vistoria

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano começou a realizar nesta quarta-feira (16) a vistoria semestral dos veículos que prestam serviço de transporte escolar na cidade, tanto de alunos da rede pública como da rede particular de ensino.

Os primeiros ônibus e micro-ônibus passaram por inspeção nas dependências do Parque Max Feffer, no Jardim Imperador, todos com placas final 1 ou 2, após agendamento prévio na pasta. O serviço se estenderá até a próxima terça-feira (22) e é etapa necessária para se obter o alvará da administração municipal.

A expectativa é de que mais de 600 veículos sejam vistoriados. Apenas os ônibus do transporte escolar municipal não precisam ser inspecionados no parque, mas sim na própria garagem, aonde funcionários da pasta se dirigem para realizar o serviço. Para conseguir isso, é preciso apresentar os documentos e agendar uma data.

Depois que passar pela vistoria, o veículo deve ser levado até a Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), onde será feita uma outra inspeção. Na sequência, se estiver tudo correto, retorna para a secretaria, que expede o alvará e fixa um selo no para-brisa para atestar que tem autorização para realizar o transporte escolar.

“Resolvemos fazer no Parque Max Feffer porque é um espaço amplo, que pode acomodar melhor os veículos e proporcionar um trabalho mais adequado aos funcionários. Essa inspeção acontece duas vezes no ano para garantir que as crianças estão sendo transportadas com toda estrutura e segurança necessárias. É algo obrigatório, assim como a vistoria na Ciretran, para quem quer prestar esse serviço na cidade. E o selo no para-brisa é uma segurança para o transportador e para as famílias e também facilita a fiscalização”, disse o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo.

Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4746-1166. A sede da pasta fica na rua José Corrêa Gonçalves, 152, na área central de Suzano.