Veja pontos para doação aos atingidos pela chuva em Suzano

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano inaugurou nesta quarta-feira (05/02) mais um ponto de doação de produtos de higiene e limpeza que serão destinados às pessoas afetadas pelas chuvas do último fim de semana (01 e 02/02). Trata-se do Suzano Shopping, que passa agora a ter uma caixa disponível para a entrega dos mantimentos. O evento teve a participação da presidente do órgão municipal, a primeira-dama Déborah Raffoul, e do coordenador de Comunicação, Felipe Medeiros.

A campanha, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, foi iniciada na última segunda-feira (03/02) e busca arrecadar itens essenciais como água, sabonete, papel higiênico, absorventes, pasta de dente, desodorante, sabão em pó, detergente, entre outros produtos. De posse dos produtos, o Fundo Social montará os kits que serão entregues à população

O Suzano Shopping está localizado na rua Sete de Setembro, 555, no bairro Parque Suzano. Ele se junta aos outros dois pontos abertos anteriormente, que são a sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas; e a sede do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro, que pode receber os itens essenciais no horário das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

Com mais um ponto disponibilizado, a presidente do Fundo Social lembrou da importância de participar da campanha. “A solidariedade transforma vidas. Ao doar produtos de higiene e limpeza, você leva dignidade e bem-estar a quem mais precisa. Pequenos gestos fazem uma grande diferença. Vamos todos juntos fazer parte desta corrente do bem”, declarou Déborah.