Velório do ex-vereador Samio Kimura acontece na Câmara de Suzano

Será velado, nesta sexta-feira (7), na Câmara de Suzano, o ex-vereador Edson Samio Kimura. Ele faleceu na noite de quinta-feira, aos 63 anos, vítima de uma parada cardíaca. Estava na Santa Casa de Suzano.

Samio Kimura foi vereador por três mandatos (de 1989 a 2000). Era presidente do Diretório Municipal do PTB.

O sepultamento será às 16 horas no Cemitério Colina dos Ipês.

Muitas mensagens foram de amigos e familiares foram postadas nas redes sociais reconhecendo a importância de Samio para a cidade.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) divulgou a seguinte mensagem: “Meu coração se enche de tristeza, bem como o de minha família e de toda a Prefeitura de Suzano ao saber da partida de um grande companheiro de lutas, sonhos e realizações: Samio Kimura”.

Segundo o prefeito, com Samio teve contato com a política. “Ajudei em suas campanhas e depois ele fez as minhas”.

Depois encerrou a mensagem com as seguintes palavras: “E com nossa amizade aprendi o valor da política para a transformação do presente e a criação de um futuro melhor. Dividimos sonhos, compartilhamos ideias, aprendi e pude seguir nesta longa caminhada que é o serviço público.

Dedicado, inteligente, articulado e com uma grande capacidade de unir nossa comunidade. Este é seu legado para a história de Suzano e será para as próximas gerações de políticos mais do que um exemplo: será uma inspiração, que nós irá preencher a imensa falta que nos faz a partir de hoje. Samio Kimura tem uma linda página na história de nossa Suzano”.