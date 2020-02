Velório do ex-vereador Samio Kimura lota Câmara de Suzano

O velório do ex-vereador Edson Samio Kimura lotou a Câmara de Suzano na manhã desta sexta-feira, 7. Familiares, amigos e parlamentares acompanharam o funeral e prestaram homenagens ao político.

Durante a manhã, táxis e carros de funerárias chegavam a todo o momento com coroas de flores, em tributo ao atual presidente do Diretório do PTB em Suzano. Familiares e amigos estavam consternados com a morte do ex-vereador.

A coordenadora da Secretaria da Agricultura do Estado, Juliana Cardoso, classificou Samio Kimura como um “mestre”. Emocionada, ela contou que ele sempre a ajudou “desde criança”.

“Sempre foi um grande amigo, companheiro e mestre, que esteve comigo em todos os momentos e sempre se apoiou em nossa família. É uma perda muito grande, foi muito responsável em tudo o que estava acontecendo nos bastidores e pessoalmente. Todas as pessoas que estão aqui são gratas a ele e gostam muito dele, de verdade. Já está fazendo muita falta”, disse Juliana.

Por volta das 15h05, o carro levando o corpo de Samio Kimura saiu da Câmara em direção ao cemitério Colina dos Ipês. Vários carros e motos do trânsito foram mobilizados para o cortejo e dois ônibus conduziram pessoas até o cemitério.

O líder comunitário João Nunes da Cruz destacou a importância de Samio Kimura para a comunidade suzanense. “Ajudou muito os munícipes. Era uma pessoa de coração bom. Sempre nos ajudou e deu atenção para a gente. Vai fazer muita falta, sempre contribuiu e lutou para a cidade. Vai ficar marcado, ele tinha um amor muito grande por Suzano”.

“Conheci Samio nos anos 2000. É uma referência como pessoa e político em Suzano. Procurava ajudar, era um homem fiel ao prefeito. Quem o conheceu pode falar que era um pai de família, amigo e uma pessoa especial”, disse Soares Madureira, da Assembleia de Deus Ministério Madureira.

Ex-vereador

Edson Samio Kimura faleceu na noite da última quinta-feira, 6, aos 63 anos, vítima de uma parada cardíaca. Ele foi vereador por quatro mandatos (de 1989 a 2004) e, atualmente, era presidente do Diretório Municipal do PTB, em Suzano.

Assim que a notícia da morte do político foi divulgada, diversos amigos, familiares e políticos foram às redes sociais homenageá-lo, reconhecendo a importância dele para a cidade.

Samio Kimura deixa esposa e três filhos.