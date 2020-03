Velório mantém funcionamento e adota medidas de saúde

O Velório Municipal de Suzano permanece funcionando, mas quem vai até o local recebe orientações de prevenção contra o Covid-19. O funcionamento limite para sepultamento é das 6h30 às 16h30.

Apenas dois boxes (dos seis existentes) podem ser utilizados por vez e o limite de pessoas por box é de até 10 pessoas. A duração não deve ultrapassar duas horas e as urnas devem estar lacradas. Além disso, os usuários recebem as orientações e recomendações gerais de saúde para evitar a proliferação da doença.

Estas medidas foram tomadas para proteger tantos os familiares e usuários do velório, quantos os próprios funcionários.

O cemitério Municipal São João Batista tem 12 mil sepulturas e o São Sebastião, 6.500 jazigos.

Em caso de suspeita ou confirmação descrita do novo Coronavírus (COVID-19), em óbito, os sepultamentos estão procedendo de forma direta com as urnas devidamente lacradas a fim de evitar o máximo possível chances de contaminação. Nós casos de óbitos por outras causas esta sendo feito com as urnas lacradas permitindo apenas com visor.

Segundo a Prefeitura de Suzano, a administração municipal vem tomando as devidas providencias para atender as necessidade e e para que não falte locais para os sepultamentos temporários .