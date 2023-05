Vencedores do concurso 'As Águas de Suzano' recebem ingressos para o Magic City

A Prefeitura de Suzano promoveu a premiação dos vencedores do concurso de desenho e fotografia “As Águas de Suzano”, no último sábado (29/04), com a entrega de ingressos para quatro estudantes da rede municipal de ensino e suas famílias visitarem o parque aquático Magic City. A ação foi encabeçada pelas Secretarias de Educação e de Meio Ambiente com o objetivo de promover a busca pela sustentabilidade. A premiação contou com participação dos respectivos chefes das pastas, Leandro Bassini e André Chiang, e da analista de sustentabilidade da rede de entretenimento, Amanda Emily Barreto Silva. O evento ocorreu durante o EducaShow, realizado no Parque Municipal Max Feffer.

O concurso teve início no dia 22 de março com o objetivo de estimular a reflexão acerca do recurso natural quanto à sua preservação e seu uso racional. A iniciativa foi destinada a alunos desde do G4 da educação suzanense, até estudantes da Educação para Jovens e Adultos (EJA). A atividade foi curricular e contou com duas fases de avaliação, uma dentro da instituição de ensino e outra interescolar, equivalente à final, além da orientação de um professor.

Luiz Miguel Fortunato Nunes, integrante do G5B da escola Virgínia Ferreira Rafful, no bairro Jardim Casa Branca, contou com orientação de Sara Cristina dos Santos para vencer na categoria “Água e os Seres Vivos”; já a categoria “Suzano, Suas Águas e Seus Usos” foi vencida pela aluna Nicolly Amorim Saturnino Ferreira, do 4º ano C da unidade escolar Engenheiro Isaías Martinelli Gama, do Jardim Nova América, que contou com direção de Gilberto Otaviano da Silva.

Os outros dois premiados são alunos da escola Abrão Salomão Domingues, do Tabamarajoara: Pietro Maycon da Silva Lima, do 3º ano C, teve o melhor trabalho na classe “Ciclo da Água” e Helena das Graças de Jesus Dias, que cursa o EJA na instituição, venceu em “A Relação da Mulher com a Água”. A orientação foi efetuada, respectivamente, por Luciane Bona Machado e Teresinha Massako Taira.