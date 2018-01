Venda de repelentes aumenta até 50% nas farmácias de Suzano

Com a alta procura pela vacinação contra a febre amarela, as farmácias de Suzano também têm registrado maior movimento na venda de repelentes. Segundo os gerentes, a utilização do produto aumentou entre 30% a 50%. A expectativa deles é que a demanda cresça ainda mais nos próximos dias e semanas.

A procura pelos repelentes tanto de spray - o mais tradicional - quanto de hidratante acompanha o valor que varia até 341,95%. O DS pesquisou o preço do produto em cinco farmácias do Centro da cidade e constatou que o valor mínimo é de R$ 11,99, podendo chegar até R$ 52,99.

Mesmo com a variação de preço, o gerente Samuel Barbosa disse que na farmácia em que trabalha as vendas de repelente aumentou 50%. Ele contou que a população não está preocupada com preço, uma vez que priorizam ficar imune de todas as formas da febre amarela. "As vendas nos surpreenderam. Para se ter ideia, de apenas cinco repelentes que vendíamos por dia, agora saem 20. Nos próximos dias, creio que deve aumentar mais 10% do consumo", enfatizou.

Já o gerente Cleiton Bastos comentou que até ontem de manhã registrava entre 30% a 40% de aumento nas vendas do produto. Ele comentou que os suzanenses perguntam qual é mais eficaz para combater a febre amarela. "O repelente é uma das prevenções mais fácil que pode ser feita. Então a população está procurando cada vez mais comprar. Chegam questionando e explicamos que o produto com mais icaridina é o melhor, que consequentemente as na maioria das vezes é o mais caro. Porém, mesmo os mais baratos eles não têm deixado de comprar".

Na contramão do aumento de vendas de repelente, o gerente de uma farmácia próximo à Praça João Pessoa, Reinaldo Rodrigues, falou que a demanda tem se comportado na média que é registrada todos os dias. Porém, destacou que espera uma maior procura nos próximos dias. "Está normal a situação aqui, sai apenas dois ou três repelentes por dia. Com a mídia divulgando sobre a febre amarela tenho certeza que irá aumentar. Para isso, estamos com o estoque cheio, que pode durar até seis meses", completou.

Suzanenses

Os suzanenses afirmaram que adquiriram repelente como forma de maior proteção contra a doença. A preocupação só não é tanta porque eles disseram que passam o produto uma vez por dia: normalmente à noite, quando chegam em casa e é a hora que pernilongos aparecem mais. Segundo eles, qualquer tipo de prevenção é "bem-vindo".

A feirante Adriana Nishino está vacinada contra a febre amarela e disse que comprou repelente para toda a família passar. Isso porque ela quer ficar despreocupada com a possibilidade de alguém pegar a doença, mesmo não indo para áreas de risco da doença. "Tomamos a vacina e passamos repelente, tudo para a prevenção. Não se pode bobear com uma doença dessas", enfatizou.

Já o motorista de Uber, Rodrigo Andrade, comentou que passa o produto no corpo todo dia à noite, quando chega do trabalho. "Agora, quando tenho tempo, vou lá e passo o repelente. Estou vacinado contra a doença também, como todos da família, mas as prevenções tem que permanecer".