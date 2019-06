Venda de shopping traz boas expectativas para frequentadores

A população suzanense acredita que, com a nova administração do Shopping de Suzano, o comércio e economia na cidade vão aumentar cada vez mais.

A HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A adquiriu o Shopping nesta semana e pretende expandir o local, com a implantação de mais 24 lojas.

A lojista Andressa Larissa da Silva, acredita que com a nova ampliação do shopping, os comércios que estão localizados nas proximidades do local serão beneficiados. "Acredito que o movimento aumentará cada vez mais por aqui, espero que ajude os comércios que estão ao lado do Shopping também", afirma.

Vilma Oliveira, funcionária de restaurante em frente ao Shopping, gostou que o local foi vendido para uma empresa que pretende expandir o espaço, já que isso ajudará a melhorar o comércio na região.

Como a HBR administra o Shopping de Mogi das Cruzes, a atendente Caroline Gomes, acredita que agora com a ideia de implantação de mais lojas, o local terá mais variedades e opções para a população. "O Shopping de Mogi é muito bom, tendo ele como base o Shopping daqui ficaria bem melhor". Caroline ainda ressalta que os grandes Shoppings da capital paulista possuem inúmeras novidades e diversas lojas e isso seria um diferencial para Suzano.

Contudo, Caroline comenta que isso não fará diferença para os comércios localizados nas proximidades do Shopping.

O atendente Lucas dos Santos conta que é preciso ampliar o tamanho do Shopping para que o local tenha mais diversidade para que a população possa usufruir de novas lojas e de um espaço mais amplo.

Já a auxiliar de lavanderia, Epidia Alves, afirma que o shopping já é movimentado e agora com a nova administração do local acredita que continuará a mesma coisa. "Eu acho que não vai melhorar muito não, nem o movimento e nem a situação do local, mas se fizerem novas melhorias será bom pra todos". Epidia ainda conta que ônibus de outros municípios poderiam ter um ponto de parada no Shopping para que o movimento aumente e que o local fique cada vez mais conhecido. "Muitos ônibus intermunicipais param na estação e vejo poucos passarem por aqui", finaliza.