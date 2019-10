Vendas com Dia das Crianças têm aumento

As vendas no Dia das Crianças foram intensas segundo comerciantes ouvidos pela reportagem. Porém, o percentual de aumento não foi maior do que no ano passado, segundo eles.

A Associação Empresarial e Comercial de Suzano (ACE) disse, em reportagem publicada na semana passada, de que as vendas cresceriam entre 5% e 6%. E foi o percentual registrado pela maioria dos comércios.

Segundo Cristina Ferreira, gerente de uma loja de brinquedos em Suzano, informou que o percentual de crescimento em relação aos dias anteriores foi de 5% a 10%. Ela reitera que "as vendas começaram a crescer já na sexta-feira (11) de tarde".

"As vendas foram boas, crescemos mais de 5% no sábado. No fim da tarde de sexta-feira começamos a vender bem, mas o ápice foi no sábado mesmo. A expectativa era maior, mas levando em consideração a crise econômica, até que está bom", respondeu a gerente.

Ela lembra que em Mogi das Cruzes abriu uma nova unidade de sua loja, e acredita que "isso levou a muitos clientes ficarem em Mogi. Então, se aqui não cresceu muito, lá compensou".

Na loja de roupas e calçados, onde Rafael Pereira é subgerente, as vendas cresceram bem em comparação ao ano passado. Ele contou, também, que os produtos mais vendidos foram calçados.

"O Dia das Crianças nesse ano foi muito melhor que no ano passado. Tivemos um aumento de 20% em relação a 2018. Isso foi surpreendente, porque esperávamos um aumento de 6% a 10%, apenas".

Valdemir Pereira, dono de um pequeno estabelecimento de brinquedos, mochilas e eletrônicos, conta que as vendas foram boas, se comparado a outros dias. Entre os produtos mais comercializados em seu comércio estão bonés, carrinhos e bonecas.

"Foi muito bom, porque como não vendo apenas produtos para crianças, mas produtos para a casa em geral, muitos pais vinham até aqui e compravam algo a mais", contou.

Atílio Fávaro, gerente da unidade de Suzano de uma rede de lojas de roupas e calçados, disse que "as vendas foram ótimas".