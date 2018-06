Vendas de acessórios da seleção brasileira aumentam 15%

As vendas de acessórios da seleção cresceram entre 10% e 15% no comércio do Centro de Suzano após as duas vitórias do Brasil na Copa do Mundo. Camisetas, que custam entre R$ 15 e R$ 20 são as mais procuradas pelos torcedores. A expectativa do presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE), Fernando Fernandes, e dos gerentes é que o movimento aumente ainda mais caso a seleção ganhe do México na segunda-feira e passe para as quartas de finais da competição.

O responsável de loja Laudo Koga comentou que o consumo está satisfatório e destacou, até mesmo, que está controlando o estoque para não ficar sem produtos para vender. "Como em toda Copa do Mundo, os apetrechos estão saindo bastante. Se a seleção for avançando na competição tenho certeza que as vendas melhorarão ainda mais. Caso isso aconteça, já estou atento com a reposição de produtos, para não ficar com o estoque vazio", explicou.

Já Ivan Damasceno, responsável por uma loja que vende apenas camisas tanto do Brasil quanto de outras seleções, disse que o aumento está sendo bom, mas que não chega a altura de 2014. "Na última Copa do Mundo vendemos muito mais camisas. Neste ano, estamos vendendo bem, cerca de 30 por dia".

O comerciante Waldemir Pereira Macedo vende bandeiras e camisas, mas destacou que as camisetas tem sido a principal escolha dos clientes. "As vendas desses produtos aqueceram sim. Ainda mais brasileiro que gosta de comprar camisas, independente se já tem ou não, sempre quer uma nova".

Outros produtos mais vendidos são: cornetas, encontradas de R$ 3 a R$ 24; variedades de chapéus, que estão de R$ 5,99 até R$ 29,99; além de bandeiras, que custam a partir de R$ 10, podendo chegar (dependendo do modelo), até R$ 30.