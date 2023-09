Vendas de fim de ano começam a aumentar 10% a partir de setembro

O Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio) espera aumento entre 8% e 10% nas vendas no mês de setembro na região, como um preparativo para o final do ano. A expectativa se dá pelo adiantamento do 13º salário.

O presidente do Sincomércio, Valterli Martinez, contou que, apesar do aumento, o número é visto com preocupação. “Sabemos que uma parte desse adiantamento do 13º será usado para pagar dívida, porque estamos com mais ou menos 40% da população endividada. A situação está complicada por esse fator e sabemos que nem todo o 13º salário será revertido em vendas”.

Martinez explica o trabalho que deve ser feito com os lojistas para atrair clientes durante o mês.

“Estamos incentivando os comerciantes a fazer descontos promocionais e criar ações para atrair os clientes. Fazendo esse trabalho para dar sustentabilidade para o lojista brigar com as lojas grandes, trabalhando com vários parceiros para que a gente possa reverter e deixar o dinheiro aqui”. Algumas parcerias do Sincomércio são Sebrae, Senac e Correios.

Esse trabalho, de acordo com o presidente, é de longo prazo. “Precisamos convencer o consumidor de que, com ele comprando nas lojas locais, utilizando os serviços locais, ele desenvolve o crescimento do comércio e da cidade e da região. Estamos trabalhando nessa conscientização, mas para que tenhamos resultados positivos, precisamos de comerciantes preparados e estamos fazendo isso”.

Além do mês de setembro, os meses de outubro, novembro e dezembro tendem a ter aumento também. Valterli explica que a época de fim de ano é importante pois tem festas, como o Natal, e promoções, como a Black Friday. Ele ressalta que o Natal é a data comemorativa com maior movimento em todo o ano, ficando à frente até do Dia das Mães.