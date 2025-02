Vendas de material escolar em papelarias crescem 10% em Suzano

A maior parte das papelarias na cidade de Suzano registrou aumento de cerca de 10% em vendas de material escolar devido a volta às aulas. As lojas esperam um possível retorno desse aumento neste próximo fim de semana após o pagamento no quinto dia útil do mês.

Na Miamor, a gerente Cristina da Silva contou como a loja conseguiu atingir a expectativa no número de vendas e, ainda, sobre quais são os produtos mais procurados. “As vendas tiveram cerca de 10% de aumento, que é mais ou menos o esperado. A maior procura deste ano foram mochilas e principalmente esse novo caderno inteligente, que está saindo a partir dos R$ 39”, disse.

Além disso, a papelaria Yama Print também registrou uma saída numerosa de materiais, a esperança é que os clientes retornem em breve. “Teve um bom aumento em relação ao ano passado, mas o pico mesmo já foi. A gente espera que volte um pouco por causa do pagamento e da volta do curso técnico que ainda está para começar, mas por enquanto a gente mantém o número normal de vendas”, afirmou a atendente Paula Sakamoto.

Por outro lado, na Suzupel, a situação foi contrária, Meyriane Fernandes, do setor de marketing, comentou como as vendas diminuíram preocupantemente se comparadas às do ano passado, afirmando que isso provavelmente aconteceu por causa da vontade dos pais de economizar. “Nesse ano as vendas foram menores que o projetado, chegou até uns 6% abaixo do que o ano passado. Muitos pais já chegavam aqui com listas de materiais já riscadas, então dá para deduzir que eles já tinham o material em casa ou estavam procurando não gastar”.

A gerente Regiane Nagasaki, da papelaria Rollú, expressou a mesma apreensão, apontando como fator o aumento dos preços tanto para as famílias quanto para as próprias lojas. “Os preços aumentaram e a tendência é aumentar ainda mais. Tanto por conta do imposto, que agora está de 30%, quanto do frete. Então a gente paga muito mesmo com as vendas, o que acaba fazendo o preço subir”, disse.

Pais

Em relação aos pais, o foco é economizar para passar o início do ano menos apertado. “É um momento um pouco preocupante porque a compra dos materiais vem no início do ano junto com IPTU, IPVA e outras coisas, então acabamos gastando mais. A gente precisa pesquisar muito para economizar, além de reutilizar alguns materiais ainda em bom estado. Faz dois anos que meus filhos estão com a mesma mochila, então esse ano está na hora de trocar, mas tudo que a gente consegue reaproveitar para economizar a gente reaproveita”, afirmou o motoboy Vinicius Oliveira Sales.

Thalita Santana, auxiliar de higienização, também utiliza a estratégia do reaproveitamento com a demanda da escola de sua filha, que ainda está na creche. “Eu vou saber mais sobre como é a dificuldade de comprar materiais ano que vem, que é quando minha filha vai começar a estudar, mas mesmo agora a gente já reutiliza algumas coisas porque está um pouco caro”.

A mãe e atendente Larissa da Silva Rodrigues, comentou sobre o movimento inicial nas lojas, que dificulta as compras. “Eu deixei para fazer as compras agora porque antes era muito agitado. É a parte mais difícil, os lugares ficam muito cheios e como a gente quer pesquisar para saber melhor o que comprar acaba dificultando bastante”, disse.