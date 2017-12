Vendas de produtos para ceia de Natal movimentam mercados

Os supermercados e atacadistas de Suzano já estão com produtos da ceia de Natal nas prateleiras e nas geladeiras para as vendas. A movimentação dos clientes é perceptível. Os produtos mais procurados pelos consumidores para integrar a tradicional ceia na noite de Natal são as aves especiais e as frutas cristalizadas. Além disso, panetones e chocotones estão com alta procura. O chocotone, de 500 gramas está na faixa dos R$ 27,98, o mais caro e R$17,90, o mais barato. Já os panetones, o valor mais alto é de R$34,98, e o mais baixo é R$ 9,69. Os valores das aves variam de acordo com o peso e a marca do produto. O valor, em média é de R$ 15,82.

Três mercados de Suzano contam que as expectativas de vendas dos produtos natalinos para esse ano devem ultrapassar a média do ano passado. O gerente operacional do Atacadista Comercial Esperança no Centro de Suzano, Fernando Oliveira, conta que as expectativas de vendas para esse ano são grandes por causa da inclusão de novos cartões para o pagamento das compras. "Esperamos um aumento de 5 a 10% nas vendas neste ano comparado ao ano passado", conta. Os cartões recebidos serão o Sodexo e VR Alimentação. Além disso, Oliveira conta que a procura pelos produtos natalinos aumentam próximo ao pagamento da segunda parcela do 13º. "A movimentação maior acontece nesse período. Ai os estoques ficam quase vazios por causa da procura", explica.

O líder do setor de hortifruti do Supermercado Semar, na Rua Francisco Gen. Glicério, Leandro Miranda, conta que os legumes e frutas já estão sendo procurada para complementar a ceia. "A venda de batata, cenoura e cebola já estão a todo vapor porque esses produtos servem de tempero para as carnes", explica.

O gerente comercial do recém inaugurado Supermercado Shibata, no Centro, Wagner Wilson, diz que as promoções vão atrair ainda mais os clientes para as compras de fim de ano. "A semana de pagamentos irá movimentar ainda mais o mercado. A procura maior pelos itens é nesta época, justamente para não ficar em cima da hora".

Consumidores

De acordo com os consumidores, os valores não estão diferentes dos do ano passado. Itens em promoção chamam a atenção de quem já está pensado na ceia.

Para a Fisioterapeuta Nathália Quadra, de 26 anos, os valores estão satisfatórios. "Estou começando as pesquisas de preço", revela.