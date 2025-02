Vendas de ventiladores aumentam em média 40% nas lojas de Suzano

A venda de ventiladores no Alto Tietê aumentou em uma média de 40% nos últimos dois meses por conta da nova onda de calor. Com a alta demanda, a maioria das lojas registrou uma média de pelo menos 15 ventiladores vendidos por dia.

Em uma unidade das Casas Bahia, os ventiladores chegaram a esgotar. "Isso já aconteceu por causa da alta demanda. Como a loja do shopping é menor, ela recebe menos mercadorias, então os produtos acabam mais rápido. Além disso, alguns vendedores que normalmente trabalham com televisões e celulares começaram a preferir vender ventiladores, porque assim conseguem bater suas metas diárias mais facilmente", explicou o estoquista André Felipe.

O atendente especial Antônio Ancelmo, das lojas Magalu, afirmou que a loja não chegou a ficar sem produtos. Eles mantêm o estoque abastecido não apenas com ventiladores, mas também com ar-condicionado e climatizadores. “Com essa onda de calor, as vendas de ar-condicionado e climatizadores aumentaram cerca de 30%. Como a procura está alta, estamos comprando vários lotes para garantir que os produtos não faltem. Nossa expectativa é que essa demanda se mantenha pelo menos até junho e julho, mas, depois disso, a busca e os preços devem cair naturalmente com a chegada do frio”, disse.

Nas lojas CEM a situação não foi diferente, com os preços negociados cautelosamente, eles esperam manter o ritmo até agosto. “A procura por ventiladores aumentou em 30%, chegamos a ter dias em que um atendente sozinho conseguiu vender 17 produtos. Sem mencionar que com os nossos preços tendo uma média de R$170 por conta de a loja negociar a vista, tem uma boa chance de as vendas continuarem até agosto”, afirmou o subgerente Junior Silva.

A demanda chegou até a Rocco Ferragens, o subgerente Junior Sousa conta como o impacto do calor fez com que os números subirem inesperadamente. “Nós não estávamos vendendo nada até dois meses atrás, já tínhamos muitos ventiladores no estoque porque compramos, mas o produto não saia, até que chegou esse calor e agora estamos com várias encomendas, chegando a 70% de aumento nas vendas”.