Cidades

Vendas de ventiladores aumentam em quase 200% em corrida às lojas centrais

18 janeiro 2026
Vendas de ventiladores aumentam em quase 200% em corrida às lojas centraisVendas de ventiladores aumentam em quase 200% em corrida às lojas centrais - (Foto: Yasmin Torres/DS)
Com a volta do calor intenso, as vendas de ventiladores em Suzano aumentaram quase 200%. De acordo com os lojistas, o mês de dezembro teve uma demanda tão alta que foi necessário pedir às empresas responsáveis pela fabricação dos produtos para que aumentassem a produção.
 
Nas lojas CEM, as vendas cresceram 200% entre dezembro e janeiro. "Desde o dia 15 de dezembro as vendas dispararam, com as pessoas comprando cerca de R$200 em produtos. Eu mesmo cheguei a comprar aqui na loja", afirmou o gerente Junior Satornino.
 
A demanda chegou nas Casas Bahia, que registrou aumento de 300%. "As vendas aumentaram desde que o planeta começou a esquentar" brincou o gerente Alan Santana. Ele destacou que "Tivemos dias em que viemos na loja e não tem mais produtos disponíveis. No mês passado não só aqui, mas nas outras lojas do centro também, ficamos sem estoque de tanto que as pessoas compraram".
 
O aumento na Magazine Luiza foi menor, mas ainda persistente. “Acredito que agora crescemos 80% nas vendas. Os produtos estão com preço a partir de R$ 129 e as pessoas costumam comprar, em média, dois por vez”, disse a subgerente Edineusa Fátima do Carmo. Para a compradora Tainá Alves não tem como ficar sem ventilador em casa.
 
“Não dá, o calor não deixa. O meu antigo queimou porque um familiar colocou na tomada errada, então agora que estamos na loja vamos levar logo dois ao invés de um”, relatou.

