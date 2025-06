Vendas no Dia dos Namorados devem crescer 12% em Suzano

As vendas no Dia dos Namorados devem crescer cerca de 12% em relação ao ano passado em Suzano. O valor médio de presentes deve ser de R$ 234. As informações são da Associação Comercial e Empresarial (ACE) da cidade.

A principal procura nos próximos dias, segundo a associação, são: perfumes; roupas; calçados e acessórios de moda; celulares; flores; passeios e viagens; e almoços e jantares românticos.

O Dia dos Namorados é comemorado em 12 de junho, uma quinta-feira. A ACE afirma que para o comércio é uma data importante por conta do apelo emocional, a exemplo do Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças e Dia dos Pais.

A instituição afirmou, ainda, ser difícil precisar um valor aproximado que deve ser movimentado no comércio local. Isso porque muitas pessoas deixam para fazer as compras em datas próximas ao dia 12. “Muitos, inclusive, adquirem presentes no dia da data comemorativa”, finalizou a ACE.