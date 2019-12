Suzano Vendas no Natal ficam abaixo das expectativas dos comerciantes Vendas foram positivas, mas não cresceram de acordo com as estimativas. Gerentes culpam o desemprego

26 DEZ 2019

Vendas no Natal ficam abaixo das expectativas dos comerciantes Foto: Arquivo/DS As vendas no Natal foram positivas, mas não atenderam as expectativas dos gerentes consultados pela reportagem. Para a maioria, o fluxo de clientes “poderia ser melhor”. O DS percorreu a região central da cidade para conversar com os gerentes das lojas e saber como foram as vendas. Segundo Karina Marques, gerente de uma loja de calçados na Rua General Francisco Glicério, a expectativa era grande. Karia disse que o loja contratou novos funcionários, acreditando no alto fluxo de clientes. “As vendas foram positivas, mas todos esperávamos mais. Investimos em contratação, em estoque de produtos, porém as vendas não foram muito boas. Olha (apontando para o calendário), é dia 26 e o fluxo da loja é muito baixo”, afirma a gerente. Karina informou que conversou com amigos gerentes de outras lojas, localizados na mesma rua, e todos disseram “que a realidade foi bem abaixo da expectativa”. “As vendas foram baixas na maioria das lojas. Mas a culpa não foi nossa, proporcionamos diversas formas de pagamento, investimos na capacitação dos vendedores”, explica Karina. Atílio Fávaro, gerente de duas unidades de uma rede de roupas infantis e de calçados, afirma que todos “esperavam mais”. Para o gerente, é necessário a capacitação das pessoas para diminuir o desemprego e fortalecer o mercado. “A loja tem duas unidades em Suzano, mas mesmo assim as vendas não atenderam as estimativas. Todos querem fazer compras nessa época, mas quem está desempregado, não vai gastar”, diz o gerente. Outra loja consultada pela reportagem comercializa roupas para bebês e crianças. O gerente da unidade, Josué Carvalho, explica que este é o segundo Natal desde que a loja foi inaugurada, e “foi melhor do que em 2018”. “As vendas foram boas, se comparar com o que registramos no ano passado,mas não houve o mesmo crescimento apontado pela reportagem”, diz. Carvalho cita a reportagem do DS, em que a estimativa de crescimento era de 10% ou 12% para o período de festas.

