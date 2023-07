Ventos fortes provocam mais de 1,3 mil ocorrências

Desde o início dos fortes ventos provocados pela passagem do ciclone extratropical na sua área de atuação no Estado de São Paulo, equipes foram reforçadas e dedicadas de forma ininterrupta para reparar os danos causados às redes elétricas da região.

Até o momento, nas oito cidades atendidas pela EDP no Alto Tietê, foram registradas cerca de 1.340 ocorrências envolvendo, principalmente, queda de galhos, árvores, e lançamento de objetos sobre as redes elétricas, que demandam maior tempo de reparo por conta da complexidade.

A passagem do ciclone extratropical na região elevou em 10 vezes o nível de ‘criticidade’ da operação do sistema elétrico local comparado a um dia normal. Somente em Suzano, por exemplo, foram registradas 310 ocorrências.

Parte dos trabalhos está sendo realizada em parceria com órgãos municipais, Defesa Civil, e que o tempo de reparo das ocorrências varia de acordo com a dimensão dos danos em cada caso.

Em eventos com grande volume de ocorrências como este, o planejamento estratégico prioriza o atendimento a hospitais, postos de saúde, escolas, creches, asilos e os casos que possam oferecer risco à vida.

Conforme monitoramento do Climatempo, o fenômeno meteorológico já se afasta da costa em direção ao mar, dando lugar a uma frente fria que deve vir acompanhada de chuva fraca e queda acentuada das temperaturas em toda a região. A concessionária reforça o alerta à população quanto à segurança, para que jamais se aproxime de cabos partidos ou de fios caídos. No caso de qualquer ocorrência com a rede elétrica, a EDP pode ser acionada por meio dos canais de atendimento.