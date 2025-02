Vereador Adilson Horse destaca importância da criação da Polícia Municipal em Suzano

O vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse (União Brasil), elogiou a iniciativa da Prefeitura de Suzano em oficializar a mudança do nome da Guarda Civil Municipal (GCM) para Polícia Municipal. A alteração foi protocolada nesta terça-feira (25/02) pelo prefeito Pedro Ishi na Câmara, em conformidade com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que autoriza essas corporações a atuarem no policiamento urbano.

Para Adilson Horse, a transformação da GCM em Polícia Municipal representa um avanço significativo na segurança pública da cidade. “Essa mudança é um reconhecimento do trabalho incansável dos nossos agentes, que já desempenham um papel fundamental na proteção da população. A nova nomenclatura fortalece a atuação da corporação e possibilita novos investimentos para aprimorar ainda mais o serviço prestado”, afirmou o vereador.

Durante o anúncio da alteração, o prefeito destacou que a medida garantirá melhores condições para os agentes, além de permitir a convocação de novos profissionais já sob a nova designação. O vereador Adilson Horse ressaltou que a mudança também contribui para a valorização da categoria. “A segurança é uma das principais demandas da população, e nossos agentes têm demonstrado preparo e dedicação para atender essa necessidade. Com a transformação em Polícia Municipal, teremos uma estrutura ainda mais robusta para garantir a ordem e a proteção dos cidadãos”, completou.

A mudança segue a decisão do STF, que determina que essas corporações possam atuar no policiamento ostensivo e comunitário, realizar prisões em flagrante e colaborar com as polícias Civil e Militar, sem, no entanto, assumir funções investigativas.