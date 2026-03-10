Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 10 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 09/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Zeladoria

Vereador Adilson Horse destina mais de R$ 480 mil em emendas para reforçar a manutenção de Suzano

Recursos fortalecem ações de conservação de vias, iluminação pública e cuidados com espaços urbanos

10 março 2026 - 15h38Por De Suzano

O vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse (União), destinou R$ 481.441,71 em emendas impositivas para a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos. Os recursos fazem parte de um pacote de R$ 1.522.883,42 em investimentos indicados pelo parlamentar para diferentes áreas da administração municipal.

A emenda será aplicada em ações de zeladoria urbana, conservação de vias, manutenção de espaços públicos e reforço na iluminação pública, serviços essenciais para o cuidado diário da cidade e para a melhoria da qualidade de vida da população.

Além disso, o vereador também destinou R$ 10 mil específicos para a manutenção do Parque Max Feffer, um dos principais espaços de lazer e convivência de Suzano, utilizado diariamente por moradores de diversas regiões da cidade.

Segundo Horse, investir na manutenção urbana significa cuidar diretamente do dia a dia da população. “A cidade precisa de atenção constante. Manutenção, iluminação e conservação dos espaços públicos fazem a diferença na vida das pessoas e também ajudam a aumentar a sensação de segurança nos bairros”, afirmou.

O parlamentar destacou ainda que seguirá acompanhando de perto a aplicação dos recursos junto ao prefeito Pedro Ishi e ao secretário Samuel Oliveira, garantindo que as emendas se transformem em melhorias concretas para a população. “Nosso mandato está nas ruas, acompanhando as necessidades da cidade. Cuidar de Suzano é uma prioridade. Missão dada é missão cumprida", finalizou. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeitura mantém frentes de zeladoria e reforça serviços em diferentes regiões
Cidades

Prefeitura mantém frentes de zeladoria e reforça serviços em diferentes regiões

Suzano segue com índice zero de feminicídio entre mulheres monitoradas pela GCM
Cidades

Suzano segue com índice zero de feminicídio entre mulheres monitoradas pela GCM

Patrulha Maria da Penha passa a atender 24 horas por dia
Cidades

Patrulha Maria da Penha passa a atender 24 horas por dia

Parceria do Saspe traz 'Sebrae Móvel Sebrae Delas' a Suzano com atendimento gratuito
Cidades

Parceria do Saspe traz 'Sebrae Móvel Sebrae Delas' a Suzano com atendimento gratuito

Assistência Social ultrapassa marca de 1,1 mil carteiras emitidas a pessoas com TEA
Cidades

Assistência Social ultrapassa marca de 1,1 mil carteiras emitidas a pessoas com TEA

Fim de semana tem 'Girls Skate Jam' e 'Skate Jam Suzano' com atletas de todo o Brasil
Cidades

Fim de semana tem 'Girls Skate Jam' e 'Skate Jam Suzano' com atletas de todo o Brasil