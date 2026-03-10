Vereador Adilson Horse destina mais de R$ 480 mil em emendas para reforçar a manutenção de Suzano

O vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse (União), destinou R$ 481.441,71 em emendas impositivas para a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos. Os recursos fazem parte de um pacote de R$ 1.522.883,42 em investimentos indicados pelo parlamentar para diferentes áreas da administração municipal.
A emenda será aplicada em ações de zeladoria urbana, conservação de vias, manutenção de espaços públicos e reforço na iluminação pública, serviços essenciais para o cuidado diário da cidade e para a melhoria da qualidade de vida da população.
Além disso, o vereador também destinou R$ 10 mil específicos para a manutenção do Parque Max Feffer, um dos principais espaços de lazer e convivência de Suzano, utilizado diariamente por moradores de diversas regiões da cidade.
Segundo Horse, investir na manutenção urbana significa cuidar diretamente do dia a dia da população. “A cidade precisa de atenção constante. Manutenção, iluminação e conservação dos espaços públicos fazem a diferença na vida das pessoas e também ajudam a aumentar a sensação de segurança nos bairros”, afirmou.
O parlamentar destacou ainda que seguirá acompanhando de perto a aplicação dos recursos junto ao prefeito Pedro Ishi e ao secretário Samuel Oliveira, garantindo que as emendas se transformem em melhorias concretas para a população. “Nosso mandato está nas ruas, acompanhando as necessidades da cidade. Cuidar de Suzano é uma prioridade. Missão dada é missão cumprida", finalizou.