Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 03 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 03/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Vereador Adilson Horse destina R$ 200 mil para fortalecer Smart Suzano

Emenda integra pacote de mais de R$ 1,5 milhão destinado a áreas estratégicas do município

03 março 2026 - 17h18Por De Suzano
Horse reforçou que acompanhará de perto a execução das emendasHorse reforçou que acompanhará de perto a execução das emendas - (Foto: Divulgação/ Adilson Horse )

O vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse (União), destinou emenda de R$ 200 mil à Secretaria Municipal de Segurança Cidadã para fortalecer o programa Smart Suzano e ampliar sua atuação, com foco na expansão do sistema. O recurso faz parte de um pacote de R$ 1.522.883,42 em emendas impositivas destinadas à cidade.

Os valores serão aplicados no Smart Suzano, sistema de monitoramento com tecnologia de reconhecimento facial, fortalecendo a segurança preventiva e ampliando a cobertura do serviço no município. O investimento reforça o trabalho da Guarda Civil Municipal (GCM) e amplia a capacidade de prevenção e resposta às ocorrências.

Além da segurança, o pacote de emendas contempla áreas prioritárias do município, com R$ 481.441,71 destinados à Manutenção e Serviços Urbanos para ações de zeladoria, conservação de vias, iluminação pública e manutenção de espaços urbanos, incluindo R$ 10 mil para o Parque Max Feffer; mais de R$ 760 mil para a Saúde, sendo R$ 280 mil para aquisição de medicamentos e R$ 481.441,71 para o Hospital e Maternidade de Suzano; além de recursos para Cultura, Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Transporte e Mobilidade Urbana, fortalecendo serviços essenciais e a estrutura da cidade.

Para o vereador, a prioridade é clara. “A segurança pública é uma das principais demandas da população. Estamos investindo para fortalecer o Smart Suzano e levar essa tecnologia para outros pontos da cidade, especialmente o distrito de Palmeiras. É dinheiro público aplicado com responsabilidade e foco em resultados”, afirmou. 

Horse reforçou que acompanhará de perto a execução das emendas junto ao prefeito Pedro Ishi e ao secretário Francisco Balbino, garantindo que os recursos se transformem em melhorias concretas para Suzano. “Nosso compromisso é com a cidade. Missão dada é missão cumprida”, finalizou. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Primeira-dama se reúne com Sebrae para tratar de novas ações de qualificação em Suzano
Cidades

Primeira-dama se reúne com Sebrae para tratar de novas ações de qualificação em Suzano

Suzano receberá evento estadual 'CultSP Pro' e inscrições seguem abertas até domingo
Cultura

Suzano receberá evento estadual 'CultSP Pro' e inscrições seguem abertas até domingo

Suzano inicia implementação de ações de prevenção do Plano de Segurança da represa Taiaçupeba
Cidades

Suzano inicia implementação de ações de prevenção do Plano de Segurança da represa Taiaçupeba

'Baby, me Leva!' viabiliza 21 adoções de cães e gatos em ação realizada no sábado
Cidades

'Baby, me Leva!' viabiliza 21 adoções de cães e gatos em ação realizada no sábado

Fundo Social terá edição de Páscoa da 'Gincana dos Servidores' nesta quinta-feira (05)
Solidariedade

Fundo Social terá edição de Páscoa da 'Gincana dos Servidores' nesta quinta-feira (05)

Mostra 'Lugar de Mulher é no Cinema!' leva produções femininas ao Moriconi
Cidades

Mostra 'Lugar de Mulher é no Cinema!' leva produções femininas ao Moriconi