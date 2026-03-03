Vereador Adilson Horse destina R$ 200 mil para fortalecer Smart Suzano

O vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse (União), destinou emenda de R$ 200 mil à Secretaria Municipal de Segurança Cidadã para fortalecer o programa Smart Suzano e ampliar sua atuação, com foco na expansão do sistema. O recurso faz parte de um pacote de R$ 1.522.883,42 em emendas impositivas destinadas à cidade.



Os valores serão aplicados no Smart Suzano, sistema de monitoramento com tecnologia de reconhecimento facial, fortalecendo a segurança preventiva e ampliando a cobertura do serviço no município. O investimento reforça o trabalho da Guarda Civil Municipal (GCM) e amplia a capacidade de prevenção e resposta às ocorrências.



Além da segurança, o pacote de emendas contempla áreas prioritárias do município, com R$ 481.441,71 destinados à Manutenção e Serviços Urbanos para ações de zeladoria, conservação de vias, iluminação pública e manutenção de espaços urbanos, incluindo R$ 10 mil para o Parque Max Feffer; mais de R$ 760 mil para a Saúde, sendo R$ 280 mil para aquisição de medicamentos e R$ 481.441,71 para o Hospital e Maternidade de Suzano; além de recursos para Cultura, Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Transporte e Mobilidade Urbana, fortalecendo serviços essenciais e a estrutura da cidade.



Para o vereador, a prioridade é clara. “A segurança pública é uma das principais demandas da população. Estamos investindo para fortalecer o Smart Suzano e levar essa tecnologia para outros pontos da cidade, especialmente o distrito de Palmeiras. É dinheiro público aplicado com responsabilidade e foco em resultados”, afirmou.



Horse reforçou que acompanhará de perto a execução das emendas junto ao prefeito Pedro Ishi e ao secretário Francisco Balbino, garantindo que os recursos se transformem em melhorias concretas para Suzano. “Nosso compromisso é com a cidade. Missão dada é missão cumprida”, finalizou.