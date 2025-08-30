Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Vereador Adilson Horse encerra mês com 28 demandas atendidas em diferentes bairros de Suzano

Ações contemplam iluminação, limpeza, manutenção e segurança viária, reforçando o compromisso do parlamentar com a população

29 agosto 2025 - 22h00Por de Suzano
Vereador Adilson Horse encerra mês com 28 demandas atendidas em diferentes bairros de SuzanoVereador Adilson Horse encerra mês com 28 demandas atendidas em diferentes bairros de Suzano - (Foto: Divulgação)

O vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse (União Brasil), concluiu o mês de agosto com o atendimento de 28 solicitações encaminhadas à Prefeitura de Suzano, fruto da atuação direta do mandato junto à população. As ações contemplaram serviços de iluminação pública, manutenção de vias, limpeza de valas, reconstrução de estruturas e vistoria de obras, em bairros dos quatro cantos da cidade.

Entre os destaques do mês, está o atendimento ao pedido de iluminação pública no Jardim Miriam, onde o vereador, a partir da solicitação do morador Paulo Sidney, encaminhou requerimento para a troca de lâmpadas na esquina da rua José Pereira com a rua Enoque Moreira da Silva. A demanda foi atendida pela prefeitura, garantindo mais segurança para pedestres, motoristas e comerciantes da região.

Outro serviço importante ocorreu na estrada do Koyama, em Palmeiras, onde o vereador acompanhou, ao lado do prefeito Pedro Ishi, os trabalhos de limpeza e manutenção da via, que atende centenas de moradores diariamente. Ainda na região sul, Horse esteve no Jardim Tabamarajoara, onde havia recebido o pedido de reconstrução de uma tampa de bueiro danificada. O risco à segurança dos transeuntes levou o parlamentar a protocolar a solicitação, prontamente atendida pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos.

No Parque Buenos Aires, Horse vistoriou a limpeza da vala de drenagem da rua José Araújo Júnior. O serviço, realizado pela administração municipal, tem como objetivo garantir o escoamento das águas pluviais em direção ao rio Taiaçupeba-Mirim, prevenindo alagamentos na região. O vereador reforçou a importância da conscientização sobre o descarte correto de resíduos, como forma de preservar o meio ambiente e evitar obstruções nos sistemas de drenagem.

Além das ações de zeladoria e manutenção, Horse também esteve na rodovia SP-43, realizando uma vistoria técnica para identificar trechos que necessitam de melhorias estruturais. Segundo ele, a estrada é uma das principais ligações da cidade e precisa estar em boas condições para garantir segurança aos motoristas, pedestres e trabalhadores que circulam diariamente pelo local.

Outro ponto fiscalizado pelo vereador foi a obra da nova passarela sobre a via férrea em Palmeiras. A vistoria foi realizada ao lado do prefeito Pedro Ishi, do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e de representantes da empresa MRS Logística, responsável pela execução da obra. A estrutura deverá beneficiar a mobilidade da população com mais segurança e acessibilidade, integrando regiões importantes da zona sul.

Para Adilson Horse, os resultados alcançados ao longo do mês são reflexos do compromisso com a população e da atuação em parceria com a Prefeitura de Suzano. “Cada pedido atendido representa o compromisso de um mandato presente e atuante. Estamos nas ruas, ouvindo os moradores, registrando as demandas e cobrando soluções. O resultado é esse: trabalho com entrega, com responsabilidade e com respeito a quem mais precisa”, afirmou o vereador.

O parlamentar agradeceu a administração municipal pelo atendimento das solicitações e reforçou que o gabinete segue aberto ao público para novas demandas. “Agradeço ao prefeito Pedro Ishi, ao secretário Samuel Oliveira e a todos os servidores envolvidos em cada ação. Quando o poder público trabalha em conjunto, quem ganha é a cidade e, principalmente, o nosso povo”, finalizou.

O gabinete do vereador Adilson Horse está localizado na rua dos Três Poderes, 65 – Centro de Suzano, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp (11) 91438-7529.

