Cidades

Vereador Adilson Horse homenageia PM Maria Carolline Cardoso com moção de aplausos

Homenagem reconhece trajetória de coragem, dedicação e relevantes serviços prestados à segurança pública

12 março 2026 - 18h51Por De Suzano
- (Foto: Divulgação)

Durante a sessão ordinária da última quarta-feira (11/03), o vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse (União), homenageou a 2º Sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Maria Carolline de Toledo Cardoso, com a apresentação de uma moção de aplausos aprovada pelos parlamentares. A iniciativa, realizada no contexto do Mês da Mulher, reconhece a trajetória de coragem, dedicação e os relevantes serviços prestados pela policial à segurança pública e à sociedade.

A homenagem destaca a carreira da sargento, que ingressou na corporação em 2013 e atuou por sete anos no policiamento noturno da Zona Leste da capital paulista, participando de diversas ocorrências de grande relevância, entre elas o salvamento de um bebê de apenas 27 dias que estava engasgado.

Posteriormente, a policial integrou o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), onde atuou como negociadora em operações de alta complexidade. Em uma dessas ocorrências, registrada no Dia das Mães, sua atuação contribuiu para preservar a vida de três pessoas em situações distintas, o que lhe rendeu a Láurea de Mérito Pessoal em 3º grau.

Em Suzano, Maria Carolline também participou de ocorrências de grande impacto social, como o desmantelamento de quadrilhas especializadas em roubo de veículos, resgate de vítima mantida em cárcere privado, recuperação de armas de fogo, apreensão de entorpecentes e captura de procurados pela Justiça.

Para o vereador Adilson Horse, a homenagem representa um reconhecimento público à atuação dos profissionais da segurança. “A Sargento Cardoso representa o compromisso, a coragem e o preparo dos nossos policiais militares. Essa homenagem é uma forma de reconhecer uma trajetória de dedicação à proteção da população e de valorização daqueles que arriscam a própria vida para garantir a segurança da sociedade.”

Horse reforçou ainda que a valorização das forças de segurança é uma das prioridades de seu mandato. “Nosso mandato tem um compromisso claro com a segurança pública e com o reconhecimento do trabalho dos nossos profissionais”. 

