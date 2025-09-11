Vereador Adilson Horse presta homenagem ao coral 'Nova Geração' na Câmara de Suzano

O coral "Nova Geração", do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, recebeu na última quarta-feira (10/09) uma moção de aplausos em reconhecimento aos quase 30 anos de atividades musicais, culturais e sociais no município. A homenagem, de autoria do vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse (União Brasil), reuniu cerca de 50 participantes, incluindo a diretora do CCMI, Sueli Eguchi, e a maestrina Lucimar de Souza Barbosa.

Criado em 1997 com o nome "Florescer", o coral foi inicialmente idealizado pela então primeira-dama Viviane Domschke Galvão de Oliveira e pelo ex-prefeito Estevam Galvão de Oliveira. Ao longo de quase três décadas de história, o grupo reuniu centenas de integrantes e se consolidou como espaço de fortalecimento da autoestima, convivência comunitária e difusão cultural, participando de festivais, eventos religiosos e outros encontros e atividades regionais.

Além das apresentações, o coral mantém forte engajamento social, com visitas a abrigos, ações solidárias, arrecadação de doações e projetos comunitários, sempre com apoio da Prefeitura de Suzano, por meio do CCMI Maria Picoletti e do Fundo Social de Solidariedade, atualmente liderado pela primeira-dama Déborah Raffoul Ishi.

Horse destacou a importância do coral "Nova Geração" como símbolo de compromisso social e sinônimo de cuidado à melhor idade. “Esse grupo representa não apenas música, mas também a valorização da nossa melhor idade, o estímulo à convivência e o exemplo de como a arte pode transformar vidas. É uma honra registrar esse reconhecimento em nome da Câmara Municipal e de toda a população suzanense. São quase 30 anos de história deste coral que se fortalece a cada dia, emocionando o público com as famosas cantatas e garantindo um importante apoio e integração aos idosos do nosso município”, afirmou o vereador.