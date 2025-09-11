Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 11/09/2025
Cidades

Vereador Adilson Horse presta homenagem ao coral 'Nova Geração' na Câmara de Suzano

Reconhecimento celebra quase três décadas de atividades do grupo musical sediado no Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti

11 setembro 2025 - 16h53Por da Reportagem Local
Vereador Adilson Horse presta homenagem ao coral 'Nova Geração' na Câmara de SuzanoVereador Adilson Horse presta homenagem ao coral 'Nova Geração' na Câmara de Suzano - (Foto: Divulgação)

O coral "Nova Geração", do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, recebeu na última quarta-feira (10/09) uma moção de aplausos em reconhecimento aos quase 30 anos de atividades musicais, culturais e sociais no município. A homenagem, de autoria do vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse (União Brasil), reuniu cerca de 50 participantes, incluindo a diretora do CCMI, Sueli Eguchi, e a maestrina Lucimar de Souza Barbosa.

Criado em 1997 com o nome "Florescer", o coral foi inicialmente idealizado pela então primeira-dama Viviane Domschke Galvão de Oliveira e pelo ex-prefeito Estevam Galvão de Oliveira. Ao longo de quase três décadas de história, o grupo reuniu centenas de integrantes e se consolidou como espaço de fortalecimento da autoestima, convivência comunitária e difusão cultural, participando de festivais, eventos religiosos e outros encontros e atividades regionais.

Além das apresentações, o coral mantém forte engajamento social, com visitas a abrigos, ações solidárias, arrecadação de doações e projetos comunitários, sempre com apoio da Prefeitura de Suzano, por meio do CCMI Maria Picoletti e do Fundo Social de Solidariedade, atualmente liderado pela primeira-dama Déborah Raffoul Ishi. 

Horse destacou a importância do coral "Nova Geração" como símbolo de compromisso social e sinônimo de cuidado à melhor idade. “Esse grupo representa não apenas música, mas também a valorização da nossa melhor idade, o estímulo à convivência e o exemplo de como a arte pode transformar vidas. É uma honra registrar esse reconhecimento em nome da Câmara Municipal e de toda a população suzanense. São quase 30 anos de história deste coral que se fortalece a cada dia, emocionando o público com as famosas cantatas e garantindo um importante apoio e integração aos idosos do nosso município”, afirmou o vereador.

