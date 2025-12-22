Vereador Adilson Horse soma mais de 430 pedidos atendidos e consolida mandato de entrega em Suzano

O vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse (União Brasil), apresenta um balanço expressivo de sua atuação legislativa e territorial, marcado por números que traduzem um mandato de presença, escuta e resolutividade. Ao longo do período, o parlamentar encaminhou 2.960 requerimentos e 392 ofícios aos órgãos competentes, além de realizar mais de mil atendimentos diretos no gabinete, ouvindo demandas da população de diferentes regiões da cidade.



O dado que mais simboliza o perfil do mandato, no entanto, está no volume de 430 pedidos efetivamente atendidos pela Prefeitura de Suzano, com destaque para ações nas áreas de trânsito, segurança viária e zeladoria urbana. O número representa, na prática, mais de uma demanda solucionada por dia, evidenciando a capacidade do vereador de transformar solicitações da população em respostas concretas do poder público.



Essa atuação constante está diretamente associada ao slogan que o parlamentar adotou desde o início do mandato: missão dada, missão cumprida. Para Horse, o compromisso não se encerra no protocolo, mas se completa na entrega. Cada pedido atendido reflete um trabalho de acompanhamento, cobrança e diálogo permanente com a administração municipal.



Na área da segurança pública, uma das principais bandeiras de sua trajetória, o vereador obteve uma de suas mais importantes conquistas com a aprovação do Plano de Carreira da Guarda Civil Municipal, pauta histórica da categoria e um dos eixos centrais de sua campanha eleitoral. Policial civil há mais de duas décadas e atual presidente da Comissão de Segurança Cidadã da Câmara, Horse teve participação ativa no debate, na articulação política e na defesa do projeto.



Além da atuação institucional, o parlamentar manteve presença constante em operações integradas, reuniões estratégicas e ações conjuntas com a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e com a Guarda Civil Municipal, reforçando o vínculo entre Legislativo, Executivo e forças de segurança. Nesse contexto, também teve papel relevante na reorganização e fortalecimento do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Palmeiras, espaço fundamental de diálogo entre moradores, autoridades e forças policiais.



O vereador participou ativamente das reuniões do Conseg Sul, realizadas em Palmeiras, ao lado de representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, GCM e secretarias municipais, defendendo o fortalecimento das ações comunitárias, a prevenção à criminalidade e a construção de soluções integradas para os desafios da região sul da cidade.



Para Adilson Horse, os números não são apenas estatísticas, mas reflexo de uma forma de fazer política. “Cada requerimento, cada ofício e cada pedido atendido representa uma história real, uma necessidade concreta de alguém que confiou no nosso trabalho. Nosso mandato é de rua, de escuta e de cobrança. 'Missão dada, missão cumprida' não é apenas um lema, é um compromisso diário com a população de Suzano”, afirmou o vereador.



O parlamentar também destacou a importância da parceria institucional para os resultados alcançados. “Nada disso seria possível sem o diálogo permanente com o prefeito Pedro Ishi, com os secretários municipais e com os servidores públicos que executam as ações. Quando o Legislativo e o Executivo caminham juntos, quem ganha é a cidade”, concluiu.



O gabinete do vereador Adilson Horse segue à disposição da população de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na rua dos Três Poderes, 65 – Centro de Suzano. O atendimento também pode ser realizado pelo WhatsApp (11) 91438-7529.