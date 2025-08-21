Vereador Adilson Horse vistoria intervenções em córrego no Parque Buenos Aires

O vereador Adilson de Lima Franco (União Brasil), o Adilson Horse, acompanhou nesta terça-feira (19/08) a limpeza do córrego localizado na Rua Júlia, nas imediações do bairro Parque Buenos Aires, na região de Palmeiras. O serviço, solicitado pelo parlamentar e executado pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, integra um conjunto de intervenções preventivas na área que, na última semana, também já havia recebido a limpeza da vala de drenagem na Vila Fátima.

A ação teve como objetivo ampliar a capacidade de escoamento da água das chuvas, reduzindo os riscos de alagamentos e proporcionando mais segurança para os moradores. Além da retirada de resíduos acumulados no leito do córrego, os trabalhos incluíram o desassoreamento e a manutenção das margens, assegurando maior eficiência ao sistema de drenagem local. Com esse conjunto de medidas, a expectativa é reforçar a atenção às chuvas intensas, protegendo a população e evitando prejuízos às famílias.

O vereador destacou a importância da ação e afirmou que busca sempre ouvir as necessidades dos suzanenses. “Essa limpeza é fundamental para evitar transtornos aos moradores dessa área que, há muito tempo, pedem por estas melhorias. Nosso mandato segue firme em buscar soluções e promover ações que previnam problemas antes que eles aconteçam, por isso, agradeço o prefeito Pedro Ishi e o secretário de Manutenção, Samuel Oliveira, por atenderem prontamente a essa solicitação”, declarou Horse.

O parlamentar também reforçou um apelo à comunidade. “Continuamente, precisamos da colaboração de todos para manter nossa cidade limpa e segura. Quando cada um faz a sua parte, avançamos muito mais na preservação do meio ambiente e na qualidade de vida dos moradores, sendo outro ponto crucial para o combate às enchentes junto ao trabalho do poder público”, completou.