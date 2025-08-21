Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Vereador Adilson Horse vistoria intervenções em córrego no Parque Buenos Aires

Trabalho executado nas imediações da rua Júlia foi mais uma solicitação do parlamentar atendida pela administração municipal

21 agosto 2025 - 09h09Por De Suzano
Serviço foi executado pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços UrbanosServiço foi executado pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos - (Foto: Divulgação)

O vereador Adilson de Lima Franco (União Brasil), o Adilson Horse, acompanhou nesta terça-feira (19/08) a limpeza do córrego localizado na Rua Júlia, nas imediações do bairro Parque Buenos Aires, na região de Palmeiras. O serviço, solicitado pelo parlamentar e executado pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, integra um conjunto de intervenções preventivas na área que, na última semana, também já havia recebido a limpeza da vala de drenagem na Vila Fátima.

A ação teve como objetivo ampliar a capacidade de escoamento da água das chuvas, reduzindo os riscos de alagamentos e proporcionando mais segurança para os moradores. Além da retirada de resíduos acumulados no leito do córrego, os trabalhos incluíram o desassoreamento e a manutenção das margens, assegurando maior eficiência ao sistema de drenagem local. Com esse conjunto de medidas, a expectativa é reforçar a atenção às chuvas intensas, protegendo a população e evitando prejuízos às famílias.

O vereador destacou a importância da ação e afirmou que busca sempre ouvir as necessidades dos suzanenses. “Essa limpeza é fundamental para evitar transtornos aos moradores dessa área que, há muito tempo, pedem por estas melhorias. Nosso mandato segue firme em buscar soluções e promover ações que previnam problemas antes que eles aconteçam, por isso, agradeço o prefeito Pedro Ishi e o secretário de Manutenção, Samuel Oliveira, por atenderem prontamente a essa solicitação”, declarou Horse.

O parlamentar também reforçou um apelo à comunidade. “Continuamente, precisamos da colaboração de todos para manter nossa cidade limpa e segura. Quando cada um faz a sua parte, avançamos muito mais na preservação do meio ambiente e na qualidade de vida dos moradores, sendo outro ponto crucial para o combate às enchentes junto ao trabalho do poder público”, completou.

