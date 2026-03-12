Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 11/03/2026
Suzano

Vereador André Dourado conquista emenda de R$ 1 mi para saúde de Suzano

Ele falou sobre o assunto na Tribuna Livre da sessão ordinária da primeira semana de março

12 março 2026
Vereador André Dourado conquista emenda de R$ 1 mi para saúde de Suzano

O vereador André Dourado (PT) conquistou uma emenda de R$ 1 milhão com o deputado federal Jilmar Tatto (PT), para ser aplicada na área da saúde de Suzano. Ele falou sobre o assunto na Tribuna Livre da sessão ordinária da semana passada.

Dourado disse que este é o segundo ano consecutivo que Jilmar Tatto envia recursos para a área a seu pedido. No ano passado, o município também recebeu R$ 1 milhão em recursos para a saúde do deputado.

“Com isso, já são R$ 2 milhões conquistados para fortalecer o atendimento à população, ajudando na melhoria dos serviços, estrutura e atendimento nas unidades de saúde”, afirmou o vereador. “Mais investimento significa mais cuidado, mais atendimento e mais qualidade de vida para quem precisa”, completou ele, que informou que segue trabalhando e buscando recursos para a cidade.

