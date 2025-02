Vereador André Dourado reivindica melhorias na Saúde em reunião com secretário

O vereador André Dias Dourado (PT) esteve hoje (10) com o secretário de Saúde, Diego Ferreira, para reivindicar algumas melhorias em equipamentos da cidade. Entre elas, estão a melhoria no atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Jardim Monte Cristo e do Jardim Brasil.

“Também falei sobre o atendimento no Pronto-socorro Municipal e de Palmeiras e na Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Revista”, complementou o parlamentar.

Outro assunto abordado na reunião foi o hospital federal. “Sugeri fazer algumas intermediações junto ao governo federal, para que haja uma agilidade maior na construção da unidade”, disse ele sobre a obra, que recebe recursos da União para sua construção.



“Estou comprometido em trabalhar para melhorar a saúde pública de nossa cidade e trazer mais qualidade de vida para todos”, finalizou.