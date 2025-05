Vereador André Dourado solicita praça no Jardim Monte Cristo

O vereador André Dourado (PT) teve um requerimento aprovado na Câmara de Suzano em que solicita ao prefeito Pedro Ishi (PL) a realização de estudos para a construção de uma praça pública entre as ruas do Brilhante e da Esmeralda, no Jardim Monte Cristo.

“O bairro precisa de áreas adequadas para a convivência comunitária, para a realização de atividades físicas, o lazer infantil e o descanso da população”, justifica. “A construção de uma praça contribuirá para a melhoria da qualidade de vida dos moradores, promovendo o bem-estar e incentivando a ocupação saudável dos espaços urbanos”, completou.

De acordo com o parlamentar, a solicitação também tem como objetivo ampliar e revitalizar espaços públicos de convivência no município, “promovendo inclusão, lazer e integração social nos diversos bairros”.