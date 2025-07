Vereador Artur Takayama apresenta 23 projetos no primeiro semestre

O vereador Artur Takayama (PL) apresentou 23 projetos no primeiro semestre de 2025. Foram 13 moções, quatro projetos de decreto legislativo, quatro projetos de lei, um projeto de resolução e uma emenda substitutiva. Além disso, o parlamentar teve aprovados pelo Plenário 120 requerimentos e 54 indicações para envio ao Executivo e outros órgãos públicos.

Entre as solicitações que o vereador teve atendidas no período, está a instalação de uma lombada na rua Cacique, no bairro de mesmo nome. Resultado de emenda impositiva de sua autoria no orçamento de 2025, no valor de R$ 30 mil, Takayama conseguiu que fossem instalados sete braços de luminárias na rua Arthur Martins Rodrigues, na Vila Ipelândia. Ele havia sido procurado por moradores que pediram a iluminação na via, para terem mais segurança.

Em abril, o parlamentar esteve na Unidade de Saúde da Família (USF) Maria José Lima Souza, no Jardim Ikeda, e verificou os reparos feitos a seu pedido, pois o local havia passado por reforma e, mesmo assim, havia rachaduras em algumas salas. No mesmo mês, Takayama vistoriou o setor de Alimentação Escolar da Prefeitura e solicitou que fosse feito um estudo para que alimentos embutidos como salsicha, linguiça e mortadela fossem retirados do cardápio das escolas. Na ocasião, ele havia sido informado que esses alimentos eram enviados às escolas no máximo uma vez ao mês.

Fim das enchentes na Vila Amorim

Também em abril, Takayama conquistou a obra que poderá dar fim aos constantes alagamentos na Vila Amorim. Desde janeiro de 2021, quando assumiu seu primeiro mandato como vereador, ele enviava ofícios, requerimentos e indicações à Prefeitura pedindo providências sobre o assunto, como solicitações de limpeza de boca de lobo, de instalação de galerias de águas pluviais, de estudos para solucionar a questão, tudo documentado com fotos. Cobranças também foram feitas em audiências públicas e em reuniões com a população.

Diante das cobranças do vereador, a Prefeitura iniciou estudos e conversas com a MRS, o Supermercado Assai e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), para a realização da expansão da rede de drenagem sob a linha férrea, local de deságue das águas das chuvas da avenida Taiaçupeba e outras vias da Vila Amorim. Os trabalhos tiveram início em maio.

No início do ano, Takayama conseguiu, em conversa com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, que fosse reservado no Parque Max Feffer, um espaço para que os artesãos da cidade armazenem suas barracas nos dias que não estão participando de exposições.

Emendas

Com o deputado estadual Marcos Damasio (PL), Takayama conseguiu este ano R$ 4 milhões em emendas impositivas para Suzano. Deste total, R$ 1,5 milhão será investido na saúde suzanense e R$ 2,5 serão utilizados para obras de infraestrutura. Takayama ressaltou que as ruas Euclides Damiani e Carlos Molteni, na Vila Amorim, estão no cronograma para serem contempladas com a emenda. “O deputado Marcos Damasio está trabalhando muito por Suzano. A cada ano que passa, ele reforça seu compromisso com a nossa cidade”, afirmou.

Fios soltos

Em maio, enviou em maio um ofício ao prefeito Pedro Ishi (PL) sugerindo que o Executivo protocole uma ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de liminar, para que a EDP, concessionária do serviço de energia em Suzano, tome as providências cabíveis em relação aos fios e cabos da rede elétrica no município. Desde que assumiu seu primeiro mandato, em 2021, o parlamentar vem pedindo solução para a questão, que ano após ano só piora, já que o compartilhamento da rede de distribuição de energia elétrica por prestadores de serviços de telefonia, comunicação, internet, TV a cabo, transmissão de dados e outros serviços públicos ou de interesse coletivo aumenta a cada dia.

“É um grande descaso com a população, pois esses fios e cabos, quando deixam de ser utilizados, são abandonados nas ruas e calçadas, contribuindo com a poluição visual da cidade e trazendo grande risco de quedas por quem passa a pé, de bicicleta ou mesmo moto”, salientou.