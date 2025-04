Vereador Artur Takayama enviará R$ 30 mil para escola do Jardim Colorado

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL) enviará R$ 30 mil em emendas impositivas para a Escola Municipal Professora Célia Pereira de Lima, que fica no bairro Jardim Colorado. A verba será destinada para a compra de uma tenda, mesas e cadeiras que serão utilizadas para as aulas do projeto Sons, Movimentos e Vozes – Caminhos para o Futuro, que trata sobre musicalização nas unidades escolares da rede municipal de ensino.

Na tarde desta terça-feira (15), Takayama foi recepcionado pelo diretor da escola, Erly Pereira Fernandes Júnior. Após conhecer a estrutura da unidade, o vereador anunciou o envio do valor para o orçamento do ano que vem. “Eu conheço muito bem este projeto, que é coordenado pelo maestro Binho, e sei que nossas crianças realmente são muito beneficiadas com essa aprendizagem”, disse. De acordo com o diretor, a tenda será instalada na quadra da escola para que as aulas de musicalização não atrapalhem os outros alunos.

Verba

Takayama enviou R$ 50 mil em emenda parlamentar para a execução do projeto de musicalização em escolas este ano. “Além disso, solicitei mais R$ 300 mil ao deputado estadual Marcos Damasio (PL) para que o projeto receba melhorias e seja ampliado”, acrescentou.

No ano passado, o vereador já havia destinado R$ 50 mil para a compra de instrumentos musicais e o desenvolvimento do trabalho de musicalização em unidades escolares do município, também por meio de emenda impositiva ao orçamento. “A música traz inúmeros benefícios às crianças, auxiliando na concentração e na criatividade”, justificou.