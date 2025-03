Vereador Artur Takayama participa de reunião do Conseg Centro

O vereador Artur Takayama participou na noite de ontem (20) da reunião do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Centro. Durante o encontro, ocorreu a eleição para o biênio 2025/2026 do órgão, em que foi eleita como presidente Lucelena Machado, a Teka.

“Além disso, discutimos diversas demandas da nossa cidade, com foco especial na segurança pública”, complementou Takayama, que ainda recebeu um certificado do Conseg pelos trabalhos prestados no município, por se destacar pelos seus feitos e aos relevantes serviços em segurança aos cidadãos de Suzano.

A reunião contou com as presenças da comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Tatiana Orita; do assessor estratégico de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki; do comandante da 1ª Cia. da Polícia Militar, capitão André Cavallari; do delegado da Polícia Civil, Gabriel Budemberg; do diretor da secretaria de manutenção, Ari Santos; e do diretor de divisão, Claudema Soares.