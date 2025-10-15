Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 15 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 15/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Vereador Baiano da Saúde busca parceria entre Secretaria de Saúde e Universidade Guarulhos

Foram discutidas formas de atuação conjunta que possam fortalecer as ações da rede municipal de saúde

15 outubro 2025 - 15h32Por De Suzano
- (Foto: Divulgação)

O vereador Givaldo Freitas dos Santos (PL), o Baiano da Saúde, esteve esta semana com o secretário de Saúde, Diego Ferreira, e representantes do campus de Itaquaquecetuba da Universidade Guarulhos (UNG) para tratar sobre possíveis parcerias entre a instituição e o município de Suzano.

Participaram do encontro o professor doutor Lúcio Frigo, do curso de Odontologia; o professor mestre Guilherme Aparecido, coordenador e docente do curso de Odontologia; e o doutor Jorge Júnior, preceptor do curso de Odontologia, que apresentaram a proposta de parceria envolvendo os cursos de Odontologia e Psicologia.

“O objetivo da reunião foi viabilizar estágios supervisionados para os alunos dessas áreas dentro do município, contribuindo tanto para a formação prática dos estudantes quanto para o reforço no atendimento à população suzanense”, explicou Baiano da Saúde.

Durante a conversa, foram discutidas formas de atuação conjunta que possam fortalecer as ações da rede municipal de saúde e ampliar o acesso da comunidade a serviços odontológicos e de apoio psicológico.

“Essa parceria é um ganho duplo: para os alunos, que terão experiência de campo, e para o município, que contará com um reforço importante nas demandas da saúde”, destacou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Especialista do Imot explica lesão no joelho sofrida pela musa fitness Gracyanne Barbosa
Saúde

Especialista do Imot explica lesão no joelho sofrida pela musa fitness Gracyanne Barbosa

Presidente da Câmara de Suzano participa do lançamento da Feira do Empreendedor 2025
Cidades

Presidente da Câmara de Suzano participa do lançamento da Feira do Empreendedor 2025

ACE Suzano abre inscrições gratuitas para 2ª edição do Prepara Jovem
Suzano

ACE Suzano abre inscrições gratuitas para 2ª edição do Prepara Jovem

ACE Suzano realiza 9ª edição do 'Liquida Suzano Autos' a partir desta quinta-feira
Cidades

ACE Suzano realiza 9ª edição do 'Liquida Suzano Autos' a partir desta quinta-feira

Cineteatro recebe apresentações por meio do projeto 'Quinta da Música'
Cultura

Cineteatro recebe apresentações por meio do projeto 'Quinta da Música'

Operação 'Cata-Treco' chegará a 26 locais da região sul nesta semana
Cidades

Operação 'Cata-Treco' chegará a 26 locais da região sul nesta semana