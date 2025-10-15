Vereador Baiano da Saúde busca parceria entre Secretaria de Saúde e Universidade Guarulhos

O vereador Givaldo Freitas dos Santos (PL), o Baiano da Saúde, esteve esta semana com o secretário de Saúde, Diego Ferreira, e representantes do campus de Itaquaquecetuba da Universidade Guarulhos (UNG) para tratar sobre possíveis parcerias entre a instituição e o município de Suzano.

Participaram do encontro o professor doutor Lúcio Frigo, do curso de Odontologia; o professor mestre Guilherme Aparecido, coordenador e docente do curso de Odontologia; e o doutor Jorge Júnior, preceptor do curso de Odontologia, que apresentaram a proposta de parceria envolvendo os cursos de Odontologia e Psicologia.

“O objetivo da reunião foi viabilizar estágios supervisionados para os alunos dessas áreas dentro do município, contribuindo tanto para a formação prática dos estudantes quanto para o reforço no atendimento à população suzanense”, explicou Baiano da Saúde.

Durante a conversa, foram discutidas formas de atuação conjunta que possam fortalecer as ações da rede municipal de saúde e ampliar o acesso da comunidade a serviços odontológicos e de apoio psicológico.

“Essa parceria é um ganho duplo: para os alunos, que terão experiência de campo, e para o município, que contará com um reforço importante nas demandas da saúde”, destacou.