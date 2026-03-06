Vereador Denis recebe representantes do Rotary Club Suzano Sul e garante apoio a doação de sangue

A iniciativa é realizada em parceria com o Hemocentro da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e tem como objetivo ampliar a captação de doadores voluntários para ajudar pacientes que necessitam de transfusões.

Durante a reunião, os representantes do Rotary apresentaram ao parlamentar o projeto e solicitaram apoio com a disponibilização da ambulância do gabinete para auxiliar no apoio e possível atendimento a doadores em ações de mobilização e campanhas.

Segundo o presidente do Rotary Club Suzano Sul, Eduardo Shigetomi, a proposta é organizar uma rede permanente de incentivo à doação de sangue na cidade, realizando 12 ações de captação externa nas empresas, que resultarão em mais de 1.400 doações. “É um projeto para atender a população de Suzano e região. Sempre que acontece uma emergência, o sangue é necessário para o atendimento. Com esse projeto estaremos na frente, preparados para ajudar”, afirmou.

Diniz ressaltou a importância para pacientes do Alto Tietê. “As doações vão permitir o atendimento dos pacientes que dependem do sangue para cirurgias eletivas de alta complexidade, realizadas nos hospitais do SUS que atendem nossa população”, garantiu.

Para Denis, iniciativas como essa reforçam a importância da união entre o poder público e a sociedade em ações solidárias. “A doação de sangue é um gesto de solidariedade que salva vidas. Nosso gabinete está à disposição para apoiar iniciativas que beneficiem a população e ajudem famílias que precisam desse atendimento”, destacou o vereador.