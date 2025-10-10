Vereador Edirlei trata de obras e melhorias em reunião com secretário

O vereador Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei, reuniu-se nesta quinta-feira (9) com o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira, para tratar de obras na Casa Branca e de melhorias para o Jardim Brasil 2 no Parque Alvorada.

Eles conversaram sobre o andamento da pavimentação de parte da rua Osvaldo de Oliveira Lima na Casa Branca. No Parque Alvorada, o vereador solicitou que seja solucionado o problema do asfalto de parte da rua Gino Marques da Cunha. “São muitos buracos e em uma parte crucial da via, que é uma subida”, detalhou professor Edirlei.

Em relação ao Jardim Brasil 2, o parlamentar solicitou o nivelamento e cascalhamento de algumas ruas, que ficaram sem a possibilidade de circulação de carros devido às chuvas dos últimos dias. O secretário se comprometeu a dar andamento e solucionar o problema rapidamente, pois tem afetado os moradores do local.