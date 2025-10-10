Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 10/10/2025
Cidades

Vereador Edirlei trata de obras e melhorias em reunião com secretário

Vereador professor Edirlei trata sobre obras na Casa Branca e melhorias no Jardim Brasil 2 e no Parque Alvorada com secretário de Manutenção e Serviços Urbanos

10 outubro 2025 - 15h24
Vereador Edirlei trata de obras e melhorias em reunião com secretárioVereador Edirlei trata de obras e melhorias em reunião com secretário - (Foto: Divulgação)

O vereador Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei, reuniu-se nesta quinta-feira (9) com o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira, para tratar de obras na Casa Branca e de melhorias para o Jardim Brasil 2 no Parque Alvorada.

Eles conversaram sobre o andamento da pavimentação de parte da rua Osvaldo de Oliveira Lima na Casa Branca. No Parque Alvorada, o vereador solicitou que seja solucionado o problema do asfalto de parte da rua Gino Marques da Cunha. “São muitos buracos e em uma parte crucial da via, que é uma subida”, detalhou professor Edirlei.

Em relação ao Jardim Brasil 2, o parlamentar solicitou o nivelamento e cascalhamento de algumas ruas, que ficaram sem a possibilidade de circulação de carros devido às chuvas dos últimos dias. O secretário se comprometeu a dar andamento e solucionar o problema rapidamente, pois tem afetado os moradores do local.

