Cidades

Vereador Horse protocola pedido na Justiça para incluir Suzano no programa 'Município Mais Seguro'

Parlamentar solicitou recursos federais para modernização da Guarda Civil Municipal

24 fevereiro 2026 - 18h47Por Da reportagem local
Parlamentar solicitou recursos federais para modernização da Guarda Civil MunicipalParlamentar solicitou recursos federais para modernização da Guarda Civil Municipal - (Foto: Divulgação)

O vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse, esteve nesta terça-feira (24 de fevereiro) no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, em Brasília, onde protocolou oficialmente pedido de destinação de recursos por meio do Programa Município Mais Seguro, iniciativa do Governo Federal voltada ao fortalecimento da segurança pública municipal.

No documento apresentado, o parlamentar solicitou investimentos estruturais para Suzano, com foco na modernização de equipamentos, capacitação contínua dos agentes e fortalecimento operacional da Guarda Civil Municipal (GCM). A proposta visa ampliar a eficiência das ações preventivas, integrar a atuação com outras forças de segurança e elevar a proteção da população.

Horse destacou que a segurança pública exige planejamento e articulação além dos limites do município. “Suzano precisa estar inserida nos programas federais. Viemos protocolar pedido formal, apresentar nossas demandas e buscar os recursos necessários para fortalecer a Guarda Municipal. Segurança se faz com investimento e estrutura”, afirmou.

O vereador ressaltou ainda que a agenda em Brasília faz parte de uma estratégia contínua de articulação institucional. “Nosso papel é ir atrás, bater às portas e acompanhar cada solicitação. Quando não buscamos, não recebemos. Estou aqui para lutar por Suzano”, completou.

A iniciativa reforça o compromisso do parlamentar com o avanço das políticas públicas de segurança e com a captação de recursos que contribuam diretamente para a redução dos índices de criminalidade e o aumento da sensação de segurança no município.

