Vereador Inhame e secretário Alex Santos conversam sobre ações de Secretaria na TV Câmara

O vereador Benedito dos Santos Moraes (MDB), o Inhame, fez na tarde desta quarta-feira (30) sua estreia na TV Câmara Suzano, com um bate-papo com o secretário de Governo, Alex Santos.

Em cerca de 30 minutos, eles falaram sobre as ações da pasta de Governo, principalmente da relação do Executivo com o Legislativo e os projetos Suzano Educa e Respeita (SER) e Governo Presente.

Confira o conteúdo completo da entrevista no link: https://www.youtube.com/watch?v=JeBu142PVcQ.