Vereador Inhame solicita implantação de rotatórias no Miguel Badra Baixo

O vereador Benedito dos Santos Moraes (MDB), o Inhame, solicitou à Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana estudos para a implantação de duas rotatórias no Miguel Badra Baixo, por meio de requerimentos. A primeira, seria no cruzamento das ruas Edmilson Rodrigues Marcelino, Pricevicius Jonas, Belarmino Lucas Fernandes e Hélio Guimarães Lanzas. Já a segunda, seria entre as ruas Mario Bochetti e Belarmino Lucas Fernandes, Pricevicius Jonas e Jesusa Sanches Pricevicius.

“Moro no bairro e sou cobrado constantemente pelos munícipes pela falta dessas rotatórias”, afirma Inhame. “Trata-se de uma reivindicação antiga, porque são vias com grande fluxo de veículos e pedestres, o que causa medo de acidentes”, diz o parlamentar. No caso da rua Mario Bochetti, ele complementa que ainda há duas escolas e uma unidade básica de saúde (UBS) no local.

Para o vereador, a implantação das rotatórias pode otimizar o tráfego e aumentar a segurança nesses locais. “Até porque muitos adultos, jovens e pessoas da terceira idade utilizam os canteiros centrais para fazer caminhadas”, completou.

Resposta

Em resposta aos requerimentos do vereador, o prefeito Pedro Ishi (PL) informou que a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana já possui projeto para implantação de mini-rotatória no cruzamento das ruas Edmilson Rodrigues Marcelino e Belarmino Lucas Fernandes. “A implantação ocorrerá conforme cronograma da pasta”, escreveu o chefe do Executivo.

Já em relação à outra rotatória, Ishi disse que a secretaria irá verificar a possibilidade de implantação de mini-rotatória.