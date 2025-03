Vereador Josias Mineiro acompanha trabalho de manutenção da Prefeitura em ruas do Raffo

O vereador Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro, esteve nesta quinta-feira (27) nas ruas da Chácara Céres, na região do Raffo, para acompanhar o trabalho dos funcionários da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos.

A equipe foi destacada a pedido do vereador para fazer a manutenção das vias que sofreram com as fortes chuvas no início do ano. “Este trabalho é fundamental para garantir qualidade de vida aos moradores. Agradeço ao secretário Samuel de Oliveira pela eficiente ação que está sendo conduzida", afirmou.

O parlamentar também informou que solicitou ao prefeito Pedro Ishi (PL) a retomada da pavimentação com bloquetes no bairro. “É uma alternativa sustentável e eficaz, que desenvolve e preserva a natureza da nossa região", completou.