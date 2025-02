Vereador Josias Mineiro se reúne com diretoria da Apae de Suzano

O vereador Josias Ferreira Silva (PcdoB), o Josias Mineiro, se reuniu com a presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano, Silmara Reis, e a diretora Paula Nakashima, para contribuir com a entidade. Ele esteve no local na sexta-feira (7), quando conheceu as instalações frequentadas pelos atendidos e o corpo de funcionários e voluntários.

“Fiquei muito feliz com o trabalho que é executado e o empenho de todos para o funcionamento da Apae”, disse. “É um ambiente adaptado e qualificado para atender pessoas com deficiência, mas principalmente um local de acolhimento, carinho e atenção com os atendidos e seus familiares.”

Josias Mineiro ressaltou a importância de, como legislador, se apropriar de todas as demandas dos munícipes com deficiência e garantir que sejam cumpridas na cidade as leis já vigentes, assim como estar atento a novas legislações que precisem ser criadas e aprovadas. “É assim que conquistamos uma cidade cada vez mais acessível e inclusiva”, afirmou.