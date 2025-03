Vereador Josias Mineiro tem aprovada moção de aplauso ao cinema brasileiro pela conquista do Oscar

O vereador Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro, teve aprovada por unanimidade na sessão de ontem (5) uma moção de aplausos ao cinema brasileiro, que conquistou sua primeira estatueta do Oscar com “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, na categoria Melhor Filme Internacional. A premiação foi realizada domingo (2), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

“A moção é uma forma de homenagear todo esforço e trabalho das centenas de pessoas que se dedicam a fazer um filme acontecer. Fiquei muito feliz com o primeiro Oscar da história do Brasil e acredito que, agora, as portas estão abertas para o reconhecimento da qualidade do trabalho dos brasileiros que atuam nessa área”, disse o parlamentar.

A produção retrata a trajetória de Eunice Paiva (vivida por Fernanda Torres, que concorreu ao Oscar na categoria de Melhor Atriz) após seu marido, Rubens Paiva (interpretado por Selton Mello), ser levado por militares do Rio de Janeiro durante o período da ditadura militar.

“O filme é uma forte crítica e denúncia do terrível período da ditadura brasileira. É muito bonito ver que as novas gerações estão indo aos cinemas e tomando conhecimento de que tempos foram esses, para que saibam da importância da democracia em nosso País”, completou Josias Mineiro.