Vereador Josias Mineiro visita exposição indígena Miniãs

O vereador Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro, esteve nesta quinta-feira (17) no Salão de Artes Antonio Palomares para prestigiar a exposição “Miniãs: Os Guardiões dos Instrumentos”, com curadoria de Anderson Kary Báya.

“É uma mostra muito bonita, que apresenta a riqueza cultural que tem nosso país. Meus parabéns ao artista por cada peça da exposição e ao secretário de Cultura José Luiz Spitti pelo trabalho que vem desenvolvendo na cidade”, afirmou Josias Mineiro.

A exposição faz parte do calendário Abril Indígena e apresenta releituras dos Miniãs, guardiões sagrados dos instrumentos musicais usados em rituais indígenas do rio Waupés, no Amazonas, representadas nas obras do multiartista indígena Anderson Kary Báya.

A mostra pode ser visitada até 30 de abril, de segunda a sexta-feira, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamim Constant, 682 – Centro).