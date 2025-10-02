Envie seu vídeo(11) 4745-6900
quinta 02 de outubro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 02/10/2025
Cidades

Vereador Leandrinho reúne-se com deputado André do Prado e solicita recursos para Suzano

02 outubro 2025 - 17h15Por de Suzano
Vereador Leandrinho reúne-se com deputado André do Prado e solicita recursos para Suzano - (Foto: Divulgação)

O vereador Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho, esteve hoje (2) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) para se reunir com o presidente da Casa, deputado estadual André do Prado (PL), e solicitar recursos estaduais para Suzano, por meio de emendas parlamentares, nas áreas de infraestrutura urbana e saúde.

No encontro, Leandrinho deixou três ofícios com o presidente da Alesp. No primeiro documento, ele pede que seja trocado o pavimento atual das ruas do Jardim Imperador e Cruzeiro do Sul por bloquetes. “Será um investimento para aprimorar a infraestrutura viária, a segurança e a mobilidade urbana”, explicou o vereador.

No mesmo ofício, Leandrinho solicita que sejam instalados gabiões ao longo da avenida Atlântica, no Jardim Revista. “É uma medida para contenção de encostas, prevenção de erosões e proteção ambiental”, detalhou.

No segundo ofício, o parlamentar suzanense pede recursos para o recapeamento adequado de diversos bairros da cidade. “Isso contribuirá para a fluidez do trânsito, a diminuição de riscos de acidentes e a melhoria na acessibilidade de pedestres, ciclistas e veículos”, justificou. “Além disso, a requalificação do pavimento viário favorece o desenvolvimento econômico regional com o deslocamento de bens e serviços e garante melhor qualidade de vida à população.”

Saúde

O terceiro documento entregue a André do Prado contém a solicitação de aporte de recursos para a saúde, de forma a garantir o acesso contínuo de medicamentos à população que é atendida pela rede municipal de saúde. “Meu objetivo é o de garantir atendimento digno para nossa população”, afirmou.

Leandrinho agradeceu o deputado pela receptividade. “Obrigado por estar sempre ao lado de Suzano, contribuindo para a cidade crescer”, declarou.

