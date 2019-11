Vereador Lisandro diz que 2ª denúncia é ‘mais do mesmo’

O vereador Lisandro Frederico (PSD) afirmou, nesta quinta-feira (28), que a 2ª denúncia contra o seu mandato, “é mais do mesmo”, pois apresenta semelhanças com o primeiro processo apresentado.

“A segunda denúncia não apresenta tantas diferenças (com a primeira). A advogada tenta provar que eu era presidente da ONG PAS no exercício do meu mandato, mas isso não procede, pois deixei a presidência em abril de 2016”, afirmou o vereador.

Questionado se teria como provar, o parlamentar disse que sim.

“Há um documento, com minha assinatura autenticada no cartório, onde assino a minha renúncia do cargo de presidente da ONG”, concluiu.

Na última quarta-feira (27), a advogada Ariana Anari Gil protocolou nova denúncia contra o vereador Lisandro Frederico. O advogado de Lisandro, Marco Tanoeiro, diz que para a nova Comissão Processante (CP), também não foi realizado sorteio, como exige a lei.

Rachadinha

Na 1ª denúncia contra Lisandro, as acusações baseavam-se em possível prática de ‘rachadinha’. Conforme conversas de Whatsapp, o vereador exigia uma quantia de R$ 700 de cada assessor, que seriam destinados à ONG PAS e custeio do gabinete. O vereador diz que nunca exigiu o valor.

“Alegam que eu gastava dinheiro com produtos de limpeza ou café para o gabinete. Mas não há motivos para isso, pois a própria Câmara se responsabiliza”, disse.

Sobre possíveis reformas no gabinete, o vereador diz que comprou novos móveis para o local e afirma ter como provar que usou dinheiro próprio.

Sobre os valores destinados à ONG PAS, Tanoeiro explica que a entidade não sobrevive com dinheiro público, mas com dinheiro privado, “o que torna normal ela receber doações”.

“Quando alguém doa um valor ou presta um serviço à ONG, essa ajuda gera um recibo, e todo ano a ONG publica esses comprovantes, explicando de onde veio cada valor utilizado”, contou Tanoeiro.

O advogado também diz que a partir do momento que o dinheiro público entra na conta corrente do assessor, o dinheiro passa a ser privado, e pode ser utilizado como o assessor preferir.

Sigilo

Ainda sobre o sigilo da denúncia que tramitava na Delegacia Seccional, Tanoeiro reafirma que nenhum cidadão poderia assessar sem senha. “O sigilo não é absoluto, mas só poderia ser acessado por um advogado. A pessoa que fez a denúncia não tem condições de acessa-lo”. Tanoeiro informa que primeiro vai aguardar o trâmite da 1ª denúncia. (F.B.)